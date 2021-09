La Chronique des Bridgerton : de nouvelles infos sur la saison 2 dévoilées

Depuis l’annonce de la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton, tout le fanclub du drame d’époque de Netflix sait que, comme dans les livres, l’histoire va changer de protagonistes. Toujours sans date de sortie précise, on s’attend à ce que l’une des séries les plus regardées sur la plateforme de streaming arrive entre fin 2021 et début 2022.

La nouvelle saison sera centrée sur Lord Anthony, l’aîné des huit enfants Bridgerton, joué par Jonathan Bailey, et Kate Sharma, une jeune aristocrate récemment arrivée à Londres, interprétée par l’actrice Simone Ashley, l’une des nouvelles recrues.

Il convient de rappeler que l’histoire est basée sur la saga de romans écrits par Julia Quinn, composée de huit livres au total. Cette deuxième partie sera une adaptation du deuxième tome, intitulé Anthony.

C’est le noble titre du rebelle et insouciant Anthony qui, après sa relation clandestine avec la chanteuse d’opéra Siena Rosso, surprend tout le monde en annonçant qu’il cherche une femme. Il s’intéresse d’abord à Edwina Sharma. Et il est obligé de se faire beau avec Kate, sa sœur aînée, pour la convaincre qu’il n’est plus un libertin et un célibataire endurci. Intelligente, capricieuse et têtue, Kate ne supporte pas les imbéciles. Et, à son avis, le vicomte Bridgerton en fait partie. C’est pourquoi, au début, elle essaie de le tenir éloigné de sa sœur.

Il y a quelques jours a eu lieu le Tudum, une réunion virtuelle mondiale de Netflix où un premier aperçu de la nouvelle saison a été dévoilé. Dans la vidéo, qui dure un peu plus d’une minute, il est clair que la relation d’Anthony et Kate ne sera pas un coup de foudre.

La Chronique des Bridgerton | TUDUM : Premières images de la saison 2 VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Intrigue et nouveau casting de La Chronique des Bridgerton saison 2

Cinq nouveaux personnages rejoignent le casting multiracial qui domine la série, chacun ayant son rôle et son influence dans les intrigues complexes et les conventions sociales imposées par la régence du début du XIXe siècle, époque à laquelle se déroule La Chronique des Bridgerton.

L’un des principaux visages, en plus d’Ashley, sera Charithra Chandran, qui jouera Edwina Sharma. Shelley Conn sera Mary, la mère des sœurs.

Les trois femmes arrivent à la cour de la reine Charlotte et cherchent à s’intégrer dans ce monde. Mais pour ce faire, elles devront se soumettre aux règles sociales strictes de l’époque, notamment la mère, impliquée dans un scandale dans son passé.

La distribution comprend également Calam Lynch dans le rôle de Theo Sharpe, un intellectuel qui travaille comme assistant d’imprimerie et s’intéresse aux droits de l’homme, et qui va croiser le chemin d’Eloise Bridgerton (Claudia Jessie).

Enfin, Rupert Young incarnera Jack, un nouveau venu dans la haute société londonienne qui a de bonnes relations avec une famille notable, mais qui cache un mystère lié à sa famille et à son nom de famille.

Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), sans l’implication du comte d’Hastings dans l’intrigue – il a déjà été confirmé que Regé-Jean Page ne fera pas partie de la deuxième saison – se consacrera largement à aider son frère aîné à trouver une épouse.

La Chronique des Bridgerton | TUDUM : panel des acteurs VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Le nouveau phénomène de Shondaland

La Chronique des Bridgerton était le premier projet de Shonda Rhimes. Créée pour la télévision par Chris Van Dusen, la première saison comptait huit épisodes d’une heure, dont l’action se déroule au début du XIXe siècle à Londres, en Angleterre. L’histoire se déroule dans le monde de la haute société.

À ses débuts, la série était centrée sur Daphne Bridgerton, jouée par Phoebe Dynevor, la fille aînée de la puissante et riche famille Bridgerton, qui s’est lancée sur le “marché” matrimonial concurrentiel de Londres sous la Régence.

Dès sa première saison, La Chronique des Bridgerton est devenu un énorme succès pour Netflix. Pas moins de 82 millions de personnes l’ont regardé au cours des 28 premiers jours, dépassant The Witcher, qui détenait le précédent record avec 76 millions.