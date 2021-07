La Chronique des Bridgerton : les commentaires controversés de l’actrice Kathryn Dysdale

in

La série populaire La Chronique des Bridgerton de la plateforme de streaming Netflix a surpris les téléspectateurs avec les personnages utilisés dans la série dans ce type d’histoire, ce qui a plu à beaucoup et en a agacé d’autres, ainsi l’actrice Kathryn Dysdale s’est confrontée à eux.

Après la sortie de la première saison de La Chronique des Bridgerton, certains fans critiquaient le type de drame historique et les personnages de couleur utilisés dans la série, ce qui a fait réagir l’actrice Catherine Dysdale et répondre aux commentaires.

L’actrice qui donne vie au personnage de Geneviève Delacroix dans La Chronique des Bridgerton, Catherine Drysdale, répondait aux commentaires de certains fans du programme, après qu’un fan ait assuré qu’en Angleterre il n’y avait pas de personnes de couleur au moment où l’histoire de la série est racontée.

Elle se souvient : « J’ai reçu un commentaire de quelqu’un disant : ‘Pourquoi avez-vous mis ces gens dans ce drame ?’ Je ne pensais vraiment pas qu’il y avait des Noirs en Angleterre à l’époque.”

« Sa présence a été effacée. Mais son existence dans ces histoires, et dans l’histoire, a été très, très réelle. »

Catherine Drysdale a poursuivi en expliquant comment elle avait réussi à jouer des personnages de très vieux romans, tels que le Vanity Fair appelé Rhoda Swartz. Dans lequel le personnage était à moitié caribéen et à moitié anglais.

En plus de cela, elle s’est interrogée sur le fait que les Noirs sont toujours habitués à raconter des histoires d’esclaves et de souffrances, alors elle se sent heureuse de pouvoir participer à l’histoire que montre La Chronique des Bridgerton à tous les spectateurs.

Maintenant, pour La Chronique des Bridgerton saison 2, le personnage de Catherine Drysdale, Geneviève Delacroix, est présumé avoir plus d’implication et une belle histoire à montrer, quelque chose qui enthousiasme tout le monde.

Actuellement la production de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a rencontré des problèmes et s’est arrêté, en raison de cas positifs de COVID-19 signalés chez les membres de l’équipe.