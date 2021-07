Le tournage de La Chronique des Bridgerton saison 2 de nouveau interrompu

Netflix a une nouvelle fois interrompu la production de la deuxième saison de sa série à succès La Chronique des Bridgerton en raison d’un nouveau test positif au COVID-19. Après plus de seize mois de pandémie, les sociétés de production ressentent toujours les effets du virus. La production de la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton a repris en début de semaine après avoir été interrompue en raison de tests COVID-19 positifs sur le plateau.

La Chronique des Bridgerton a été diffusée pour la première fois l’année dernière sur Netflix pendant les vacances de Noël. Composée de huit épisodes au total, la série est rapidement devenue la série la plus regardée sur le service de streaming, attirant finalement 82 millions de téléspectateurs. La saison 1 suivait Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) dans sa quête d’un mari, qu’elle finit par trouver en la personne du duc d’Hastings, Simon Basset (Regé-Jean Page), mais pas avant une longue série de disputes verbales avec son prétendant. À la fin de la première saison, le couple se marie et donne naissance à un petit garçon, ce qui met un terme à leur histoire d’amour et ouvre la voie à la deuxième saison.

Aujourd’hui, Deadline rapporte que la saison 2 de la série La Chronique des Bridgerton de Netflix a interrompu le tournage après qu’un autre membre a été testé positif au COVID-19. Le service de streaming a interrompu la production pour une durée indéterminée afin de permettre, avec les producteurs de Shondaland, d’établir un calendrier pour un retour en toute sécurité alors que la variante Delta se répand au Royaume-Uni. Bien que Netflix n’ait pas précisé si un membre de l’équipe ou de la distribution était à l’origine du test COVID positif, l’interruption indéfinie de la production laisse penser qu’il s’agit probablement d’un acteur.

‘Bridgerton’: Netflix Shuts Down Season 2 Shoot For Second Time After Another Covid Case https://t.co/JycZrif4ga — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 17, 2021

Vendredi dernier, plus de 50 000 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Angleterre, et 49 personnes sont décédées des suites du virus. Malgré cela, le gouvernement britannique met tout en œuvre pour rouvrir le pays lundi, ce qui permettra de lever toutes les restrictions légales sur les contacts sociaux. La série de Netflix, La Chronique des Bridgerton, est filmée au Royaume-Uni, ce qui permet à la série d’utiliser les plus grandes demeures seigneuriales du pays. Même si le service de streaming effectue des tests proactifs sur la série, ce récent accrochage avec la pandémie est un simple rappel que la pandémie de coronavirus est toujours active, d’autant plus qu’une nouvelle variante se répand dans la population.

Étant donné le penchant de La Chronique des Bridgerton pour le mélodrame et l’intrigue, ce va-et-vient constant d’arrêt de la production ne fera qu’ajouter une autre couche d’émotions pour les fans de la série. Tout comme l’histoire d’amour entre Daphne et Simon, qui se termine par un mariage, la série finira par reprendre le tournage, mais personne ne sait quand. Bien que Netflix continue de suivre tous les protocoles de santé et de sécurité concernant COVID-19, l’arrêt de la production pour la sécurité de son équipe est la bonne solution.