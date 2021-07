Sexe/Life : Les 2 stars de la série Netflix sont en couple dans la vraie vie

Sexe / Life, la nouvelle série dramatique de Netflix, a été créé sur la plate-forme de diffusion le 25 juin avec un total de huit épisodes qui ont rendu les fans fous. Le drame représente une adaptation télévisée, basée sur le roman du même nom écrit par BB Easton, et les stars Sarah Shahi et Adam Demos.

Sarah Shahi incarne Billie Connelly, une épouse et mère qui ne peut s’empêcher de fantasmer sur les expériences passionnantes qu’elle a eues avec son ex-petit ami, Brad Simon, le personnage joué par Adam Demos dans la série Netflix.

Mais, dans Sex/Life Billie est mariée à son mari Cooper Connelly, joué par l’acteur Mike Vogel. Et quand Brad réapparaît dans sa vie et tente de la récupérer, elle se retrouve dans un triangle amoureux compliqué.

Depuis que la série est apparue sur Netflix, les téléspectateurs n’ont pas arrêtés sur les réseaux sociaux pour parler de l’intrigue et tirer leurs propres conclusions concernant le mode de vie controversé de Billie.

Cependant, au-delà de l’intrigue de la série, ce que les fans ne savaient probablement pas, c’est que les stars qui jouent dans le drame sont impliquées de manière romantique hors écran. Sarah Shahi a confirmé sa romance réelle avec sa co-star Adam Demos.

Sarah Shahi a partagé une photo avec Adam Demos sur ses histoires Instagram, se référant à Adam Demos comme “Cet homme est ma putain d’âme”, avant de partager plus tard la photo sur sa grille avec la légende ci-dessous :

Il s’avère que ce n’est pas la première fois que l’actrice clarifie sa relation amoureuse avec l’acteur. À d’autres occasions, Sarah Shahi a été profonde dans les dédicaces dans ses histoires sur le réseau social Instagram dans lesquelles des messages tels que :

“Je sais que j’ai trouvé mon éternité. Je sais que je n’ai jamais aimé plus profondément, plus fort, plus férocement. Je sais que je lui suis trop reconnaissant. Je sais que je l’ai aimé pendant des milliers de vies auparavant et je le ferai. Je l’aimera pour mille vies supplémentaires. Joyeux anniversaire mon bébé”