Outer Banks : les acteurs résument la saison 1 en 30 secondes avant la sortie de la saison 2 sur Netflix

Les acteurs de la série Outer Banks de Netflix ont relevé un défi de taille : tenter de récapituler l’intégralité de la saison 1 en seulement 30 secondes. La saison 2 de la série débute le 30 juillet. Située sur le littoral pittoresque de la Caroline du Nord, Outer Banks suit un groupe d’amis qui se lance dans une chasse au trésor pleine de suspense. Menés par John B. (Chase Stokes), sa bande d’amis hétéroclite, connue sous le nom de Pogues, a pour mission de découvrir un trésor d’une valeur de 400 millions de dollars en or.

La saison 1 a laissé les téléspectateurs avec un cliffhanger majeur alors que John B. et son amoureuse Sarah (Madelyn Cline) s’échappent de l’OBX sur un bateau en direction des Bahamas. Ils croient savoir que Ward (Charles Esten), le père maléfique de Sarah, a transporté l’or dans les îles. Ils ne cherchent pas seulement à trouver le trésor mais aussi à fuir la ville car John B. a été accusé du meurtre d’un shérif local. Le couple rencontre une tempête tumultueuse, conduisant leurs amis JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss) à supposer qu’ils sont morts dans les eaux agitées alors que la chasse au trésor prenait un tour mortel.

Avant la sortie de la saison 2 d’Outer Banks, les stars de la série se sont réunies par chat vidéo pour Entertainment Weekly afin de tenter de résumer la saison 1 en 30 secondes. En une demi-minute, ils expliquent le décor, les Pogues et leurs ennemis les plus puissants, les Kooks, ainsi que les principaux points de l’intrigue. Avec seulement trois secondes restantes, Cline accélère le cliffhanger de fin de saison.

“Oh mon Dieu, en gros, on se retrouve sur un bateau, on coule et tout le monde pense qu’on est mort”, dit Cline.

Madelyn Cline & 'Outer Banks' Cast Explain Season 1 in 30 Seconds | Entertainment Weekly

Lire cette vidéo sur YouTube

En dehors de la chasse au trésor, John B. et ses amis ont également pour mission de venger la mort de son père. Son père a commencé à chercher l’or mystérieux avant d’être tué. John B. a découvert au cours de la saison 1 d’Outer Banks que Ward est responsable de la mort prématurée de Big John. Non seulement cela, mais le frère de Sarah, Rafe (Drew Starkey), est également celui qui a tué le shérif de la ville. Rafe est manifestement plus que disposé à laisser un Pogue de la classe ouvrière comme John B. porter le chapeau pour son énorme erreur.

Bien que le résumé vidéo de la saison 1 par les acteurs ne soit pas en mesure de couvrir tous ces points, ils font un travail admirable en décomposant les intrigues les plus importantes et en créant une attente pour les nouveaux épisodes. La saison 2 d’Outer Banks sera remplie d’intrigues plus dramatiques, d’histoires d’amour non partagé et d’un grand nombre de recherches de richesses. Cependant, cette fois-ci, la bande quittera les marécages d’OBX pour se rendre aux Bahamas. Grâce au succès de la saison 1, Netflix peut compter sur un grand nombre de téléspectateurs pour la saison 2 d’Outer Banks. Et voici la bande-annonce de ce qui vous attend dans la saison 2 de Outer Banks vendredi 30 juillet sur Netflix.