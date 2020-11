Chaque rôle de film Tom Hanks refusé!

Lorsque vous entendez le nom de Tom Hanks entrer dans une conversation, votre esprit s’égarera probablement vers votre performance préférée personnelle donnée par le légendaire thespian.

Vous vous souvenez peut-être d’une enfance douce et joyeuse, renforcée par un cow-boy parlant appelé Woody et ses copains dans Toy Story. Peut-être que vous ne pouvez tout simplement pas vous empêcher de crier « WILSON! » au sommet de vos poumons, un peu comme Chuck Noland dans Cast Away. Ou vous pourriez juste verser une larme à l’idée de la mort du capitaine John H. Miller dans Saving Private Ryan.

Loin de ces virages et de bien d’autres encore, Tom, le favori de tout le monde, a failli apparaître dans un certain nombre d’autres grands de tous les temps, et dans quelques flops de tous les temps, qui auraient probablement eu un impact énorme sur sa carrière désormais emblématique. . pour le meilleur ou pour le pire.

Au fil des ans, le double lauréat d’un Oscar a refusé d’éventuels classiques de la science-fiction, des drames estimés que tout acteur serait plus qu’heureux de mettre sur son CV et même la chance d’enfiler l’un des costumes les plus célèbres de tous. culture pop.

Tout le monde voulait un morceau des Hanks. Mais, pour diverses raisons, ces projets particuliers n’avaient d’autre choix que de chercher ailleurs …