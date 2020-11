Mitchell Pearce, Anthony Milford et Ash Taylor

Tout comme la mort et les impôts sont des certitudes, vous pouvez inclure la distraction des joueurs de renom sortant de leur contrat et les guerres d’enchères qui s’ensuivent.

Et cela ne devient pas plus important que lorsque votre meneur de jeu négocie un nouvel accord.

Sur les 16 clubs de la LNR, 12 équipes ont leur demi-arrière ou cinq huitièmes non signés au-delà de l’année prochaine.

Canberra et Parramatta ont leurs meneurs de jeu de renom tous sous contrat au-delà de la saison prochaine, tandis que les Bulldogs et les Warriors ont leur 6e et 7e départ.

Sous la nouvelle direction de Nathan Brown, les guerriers peuvent chercher des changements dans les moitiés, mais aux fins de cet article, ils resteront intacts.

Comme nous le savons, les Bulldogs ont récemment ajouté Kyle Flanagan à leur liste pour 2021 et ont une offre de deux ans pour Matt Burton de Penrith.

Les Panthers ont des décisions à prendre autour de leur liste avec Burton, Jarome Luai et le demi-service utilitaire Tyrone May hors contrat.

Jarome Luai est une signature prioritaire pour Penrith. (Janie Barrett)

Il n’est pas surprenant que Luai soit la priorité des Panthers, les deux parties devant commencer à travailler sur un accord une fois la série State of Origin terminée.

Avec Luai pour commander une augmentation de salaire et le chemin de Burton bloqué, vous ne lui en voudriez pas d’avoir quitté le pied des montagnes.

Là où cette conversation devient intéressante, c’est lorsque vous regardez la longue liste de joueurs de qualité hors contrat.

Newcastle a tous ses meneurs de jeu libres de négocier avec ses rivaux.

Mitchell Pearce, Kurt Mann, Connor Watson, Phoenix Crossland, Blake Green et Tex Hoy sont tous non signés au-delà de l’année prochaine.

L’avenir de Pearce sera l’un des scénarios de la pré-saison, cet accord étant potentiellement le dernier contrat de la carrière du skipper des Knights.

Mitchell Pearce (Getty)

Son ancienne équipe, les Sydney Roosters, a récemment enfermé Luke Keary à long terme, mais Sam Walker, l’adolescent annoncé comme le n ° 7 à long terme du club sort de son contrat en 2021.

Ils ont également l’arrière superstar James Tedesco comme autre joueur de premier plan non signé au-delà de la saison prochaine.

Il est entendu qu’il n’a aucune envie de quitter le club et qu’il négociera un accord dans les mois à venir.

Vous imaginez que Melbourne envisage de faire de même avec le demi Jahrome Hughes et l’arrière arrière Ryan Papenhuyzen.

Ils ont également des moitiés marginales Ryley Jacks, Cooper Johns et Nicho Hynes hors contrat.

Lorsque Hughes a rejoint le Storm en 2017, c’était un achat rentable, mais il est devenu un meneur de jeu de premier plan et un vainqueur du poste de premier ministre en quatre ans.

Le succès soutenu de Storm ne manquera pas de jouer en leur faveur quand vient le temps de parler de la dinde, mais comparé à l’homme à un million de dollars des Titans Ash Taylor ou au chapiteau de Brisbane Anthony Milford, Hughes est l’option la plus cohérente et a encore beaucoup de place pour la croissance.

Taylor est presque certain de prendre un coup dans la poche, peu importe où il se retrouvera en 2021, il en va de même pour Milford.

Fait intéressant, le jeune des Broncos Tom Dearden est également un agent libre, tout comme Jake Clifford et Scott Drinkwater dans le nord du Queensland.

Ce n’est un secret pour personne que les Chevaliers se sont concentrés sur Clifford.

Une étincelle brillante avec un jeu de coups de pied pratique, un joueur comme Clifford est exactement ce dont Pearce a besoin dans un partenaire de moitié pour le libérer et retrouver son meilleur.

La dernière fois que Pearce était sur le marché, Melbourne, Cronulla et Manly ont tous fait une pièce.

Kieran Foran, Dylan Walker et Lachlan Croker sortent tous de leur contrat l’année prochaine, mais on ne sait pas si les Sea Eagles seraient sur le marché pour un chapiteau six étant donné l’argent qu’ils ont investi dans Daly Cherry-Evans et les frères Trbojevic.

Kieran Foran a un accord à court terme avec Manly. (Getty)

Le chapiteau de Cronulla Shaun Johnson et les options de moitié Connor Tracey et Matt Moylan sont tous hors contrat avec Chad Townsend (2023), garanti à long terme.

L’ancien guerrier a remporté la médaille Porter Gallen du joueur de l’année lors de la soirée de remise des prix 2020 de Cronulla, tandis que Townsend a connu une saison incohérente.

Il semble que les décideurs des Sharks aient bien plus à considérer que le futur de l’entraîneur John Morris.

A 31 ans en juillet de l’année prochaine, le demi de South Sydney Adam Reynolds sort de son contrat pour ce qui pourrait être son dernier contrat et après avoir été un homme d’un seul club, on peut s’attendre à ce que la combinaison de Cody Walker et Reynolds se poursuive pendant quelques saisons de plus.

Après tout, vous ne brisez pas une combinaison gagnante.

L’ancien entraîneur des Souths, Michael Maguire, sera impatient de mettre ses dents dans la gestion de sa liste.

Billy Walters et Josh Reynolds sont tous deux hors contrat pour les Tigers et ont été utilisés à titre de service public, par opposition à exclusivement à cinq huitièmes.

Josh Reynolds lors d’une session de formation Wests Tigers (AAP)

Il a été bien rapporté que Reynolds ne faisait pas partie des plans à long terme du club et aurait la permission de partir tôt s’il était en mesure d’obtenir une opportunité ailleurs.

Le départ de Reynolds contribuera grandement à libérer des fonds pour que les Tigres poursuivent une recrue de haut niveau.

Au sud, St George Illawarra a le demi-chapiteau Corey Norman hors contrat.

Si vous croyez ce que vous lisez, les Red V paient à Norman 800 000 $ par saison.

Fait intéressant, Cameron McInnes est également hors contrat en 2021 et bien qu’Anthony Griffin devrait commencer la saison avec Ben Hunt dans le n ° 7, il a toutes les chances de terminer l’année à la pute.

Si 2020 se répète, cela pourrait donner lieu à une conversation intéressante sur ce à quoi ressemblera l’avenir pour Hunt.

Ben Hunt (AAP)

Avec State of Origin sur le point de se terminer la semaine prochaine et avec le retour des équipes pour l’entraînement de pré-saison, attendez-vous à ce que la saison idiote de la LNR commence très bientôt.

Les clubs encaissés auront leurs chéquiers en main et les opérateurs avisés concluront des accords et des pièces mobiles.

Comme nous le savons trop bien, les contrats dans la LNR ne signifient pas grand-chose ces jours-ci, donc la prochaine moitié de chapiteau en mouvement pourrait simplement provenir du champ gauche.

Tout comme la mort et les impôts, ce que nous pouvons garantir, c’est que les points de discussion contractuels ne manqueront pas en 2021.