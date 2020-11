Plus de 50 ans après sa diffusion, Star Trek reste l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps – / Film

Publié le vendredi 13 novembre 2020 par Jacob Hall

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Les séries: Star Trek

Où vous pouvez le diffuser: Netflix, Amazon et CBS All Access

Le pitch: Le capitaine James T.Kirk et l’équipage du vaisseau spatial Enterprise vont hardiment là où personne n’est allé auparavant, parcourant la galaxie au cours d’une mission de cinq ans pour chercher une nouvelle vie, forger des alliances, se défendre contre des méchants infâmes et se battre qui impliquent généralement des uniformes déchirés juste assez pour montrer le physique de William Shatner. Star Trek est le genre de spectacle qui est légitimement emblématique et connu de millions de personnes qui n’en ont jamais vu un cadre. Et quand vous le regardez (que ce soit pour la première fois ou pour la centième), il est étonnant de voir à quel point tout cela est frais, bizarre, sexy, drôle et passionnant.

Pourquoi c’est une visualisation essentielle: Vous savez comment parfois vous retardez de regarder quelque chose de célèbre, très apprécié et influent parce que vous pensez que ça va être travail? Je connais bien ce sentiment. Et je vois ce sentiment souvent appliqué Star Trek, peut-être la pierre angulaire de la culture populaire moderne et le créateur du fandom moderne (pour le meilleur et pour le pire). Cependant, voici la chose à propos de l’original Star Trek série, qui a duré de 1966 à 1969: si vous êtes prêt à le rencontrer à mi-chemin et à reconnaître qu’il a été fait pour un public des années 60 qui ne partage pas toujours nos valeurs modernes, il est étonnant de voir à quel point il résiste, transcendant son temps et la diffusion de la télévision souvent étonnante.

Regardez, une petite chronique en cours sur ce que nous regardons pendant la quarantaine n’est pas le lieu pour disséquer l’héritage de la plus grande franchise de science-fiction de tous les temps. Il parle de lui-même, avec plus de huit spin-offs, 13 films et d’innombrables bandes dessinées et romans. Cependant, je pense que la série originale est souvent négligée, même par les fans, qui préfèrent souvent les itérations ultérieures comme La prochaine génération et Espace profond neuf (et ce n’est pas grave, car ce sont de très bons spectacles). Je vois parfois les trois saisons originales rejetées comme pittoresques, les éléments de base nécessaires pour démarrer la fondation. Et c’est juste. À première vue, Star Trek semble daté. Et en termes de genre et de politique raciale… cela signifiait bien, mais c’était toujours une émission produite par des hommes blancs dans les années 60.

Mais alors tu regardes réellement Star Trek et réalisez que cette merde est sauvage. Comme vraiment sauvage.

Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir avec un épisode de Star Trek. Est-ce que ça va être une chronique réfléchie et émotionnelle de choix moraux difficiles comme « La ville au bord de l’éternité? » Est-ce que ça va être une partie sauvage et fantastique d’aventure de pulpe cornée comme « Amok Time »? Est-ce que ça va être un thriller sur la guerre froide comme «Balance of Terror»? Est-ce que ça va être un film d’action B-movie qui est aussi une condamnation cinglante de la guerre comme « Arena »? Ou diable, que diriez-vous de « The Changeling », qui est juste une histoire palpitante et intelligente de l’IA devenue folle, antérieure 2001: Une odyssée de l’espace‘s HAL 9000? Star Trek ne se contente jamais d’être une chose – il veut être tout et il réussit à y parvenir avec aplomb.

Il y a aussi des épisodes de merde. Des trucs qui pue les cieux. Je ne souhaiterais pas «The Alternative Factor» ou «And the Children Shall Lead» sur n’importe qui. Mais les hauts annulent les bas et plus encore. Et honnêtement, avoir du mal randonnée se plaindre est souvent aussi amusant que de louer les bonnes choses.

Mais peut-être la chose la plus satisfaisante à propos de l’original Star Trek est que les personnages, qui pourraient tout aussi bien être sculptés dans le marbre pour la façon dont ils sont devenus singulièrement emblématiques dans le panthéon de la culture pop, résistent à un examen minutieux. Le capitaine James T. Kirk est passionné, droit et fier, un leader à deux poings qui n’a jamais peur de demander de l’aide lorsque les choses se compliquent. Le Dr Leonard «Bones» McCoy est un grognard du sud, toujours prêt avec une injection de sass mais aussi prêt à défendre tous les êtres vivants. Et Spock, la plus grande création de science-fiction du XXe siècle, les domine tous. Joué avec grâce et un engagement étonnant de feu le grand Leonard Nimoy, l’officier scientifique Vulcain est hilarant et tragique, un formidable héros d’action et un homme qui valorise la pensée avant la violence, un personnage qui travaille parce que ses créateurs ont investi en lui une totale sincérité. Spock ne fait pas de clin d’œil. Le spectacle ne lui fait pas de clin d’œil. Nous le prenons au sérieux et l’aimons pour cela.

Alors comprends ça Star Trek n’était pas fait pour les sensibilités modernes. Comprenez que vous allez parfois grincer des dents. Comprenez que oui, la saison 3 est en grande partie mauvaise grâce aux luttes dans les coulisses. Mais comprenez aussi que ce spectacle a brisé le moule pour une raison. Et ces raisons restent aussi claires que les étoiles dans le ciel.

