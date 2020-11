Chaque produit phare devrait copier cette fonctionnalité de chargement astucieuse du Pixel 5

Le Pixel 5 de Google dispose d’une fonction de charge sans fil inversée astucieuse: le partage automatique de la batterie.

La fonction de charge sans fil inversée s’active automatiquement lorsque le téléphone est branché via USB-C.

Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin d’activer manuellement la charge sans fil inversée pour recharger des périphériques ou d’autres téléphones.

Le Google Pixel 5 n’est pas le produit phare le plus impressionnant de 2020 sur papier ou dans la chair, mais il contient une fonctionnalité intelligente que tous les autres produits phares devraient copier. Comme découvert par 9to5Google et confirmé dans une liste d’assistance Google, le Pixel 5 active automatiquement le partage de batterie une fois que le téléphone est connecté à l’alimentation via USB-C. Cela le transforme efficacement en un chargeur intelligent sans fil.

Oui, c’est un petit ajout, mais ce sont souvent ces infimes détails qui se traduisent par des expériences utilisateur positives. La position de Google sur la charge sans fil inversée diffère de celle de Huawei et de Samsung. Les deux entreprises obligent les utilisateurs à activer manuellement la charge sans fil inversée, même lorsqu’ils sont branchés. Le Pixel 5 simplifie ce processus.

Lire la suite: Voici comment Google a mis la charge sans fil dans le Pixel 5 en aluminium

La charge sans fil inversée ne reste pas activée si elle n’est pas nécessaire non plus. Le Pixel 5 l’éteint après un certain temps si aucun appareil de charge n’est détecté. Il l’annulera également si le téléphone atteint une «température élevée». Il s’éteint également lorsqu’il détecte que le chargeur est complètement rechargé. Bien sûr, si vous chargez votre Pixel 5 sans fil, la fonctionnalité ne s’activera pas. Lorsque le téléphone n’est pas branché, les utilisateurs devront activer le partage de batterie manuellement.

Pourtant, il s’agit d’un autre petit ajout de conception intelligent sur le produit phare de Google, même si les acheteurs s’inquiètent de son ajustement et de sa finition.