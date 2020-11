Des anneaux étranges autour de la proto-étoile suggèrent que les planètes se forment plus tôt que prévu

Les anneaux détectés autour d’une étoile nouveau-née peuvent suggérer que les planètes sont nées plus tôt que prévu, selon une nouvelle étude.

Les étoiles naissent de nuages ​​denses qui s’effondrent sur eux-mêmes sous la force de leur propre gravité. Au fur et à mesure que la couverture de gaz et de poussière entourant une étoile naissante, ou proto-étoile, se rétrécit avec le temps, un disque se forme autour d’elle qui peut donnent naissance à des bébés planètes, ou protoplanètes .

« Les planètes se forment à partir du matériau poussiéreux qui entoure les protoétoiles d’un disque », a déclaré l’auteur principal de l’étude Dominique Segura-Cox, astronome à l’Institut Max Planck de physique extraterrestre à Garching, en Allemagne, à Space.com. « Les anneaux de ces disques montrent où la poussière s’accumule, ce qui facilite la cohésion pour former une jeune planète. »

Des recherches antérieures ont révélé des anneaux et des lacunes dans les disques autour des protoétoiles âgées d’environ 1 million d’années, telles que HL Tauri , situé à environ 450 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Taureau. (En comparaison, le soleil et le système solaire ont environ 4,6 milliards d’années.)

« J’ai posé la question – est-ce que les planètes commencent à se former encore plus jeune? » Dit Segura-Cox.

Jeune étoile, jeunes planètes?

Les anneaux et les lacunes du disque de poussière IRS 63 comparés à un croquis d’orbites dans notre propre système solaire à la même échelle et dans la même orientation que le disque IRS 63. Les emplacements des anneaux sont similaires aux emplacements des objets dans notre système solaire, avec l’anneau interne de la taille de l’orbite de Neptune et l’anneau externe un peu plus grand que l’orbite de Pluton. (Crédit image: E MPE / D. Segura-Cox Crédit données: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO))

Dans la nouvelle étude, les astronomes ont étudié l’IRS 63, une proto-étoile située à environ 470 années-lumière de la constellation Ophiuchus. Des recherches antérieures ont montré que cette protoétoile a moins de 500 000 ans. « J’ai choisi d’observer l’IRS 63 parce qu’il est encore plus jeune que HL Tauri et l’un des protostars les plus proches et les plus brillants de ce groupe d’âge », a déclaré Segura-Cox.

L’IRS 63 est entouré d’un disque rotatif de gaz et de poussière qui est relativement gros pour une jeune étoile, d’une largeur de plus de 50 unités astronomiques (UA). (Une UA est la distance moyenne entre la Terre et le soleil, qui est d’environ 93 millions de miles, ou 150 millions de kilomètres.)

« La taille du disque est très similaire à celle de notre propre système solaire », a déclaré Segura-Cox. « Même la masse de la protoétoile est juste un peu inférieure à celle de notre soleil. »

Les scientifiques ont analysé le disque de l’IRS 63 à l’aide de l’Atacama Large Millimeter / submillimetre Array (ALMA) au Chili, le radiotélescope le plus puissant du monde. Ils ont découvert qu’il possédait deux anneaux concentriques sombres, qui semblent être des espaces séparant le disque en deux anneaux concentriques brillants. « C’est excitant de voir une détection aussi claire des anneaux dans un disque autour d’une proto-étoile si jeune », a déclaré Segura-Cox.

L’espace le plus interne se situe à 19 UA du cœur du disque et a une largeur de 3,2 UA, et l’intervalle le plus à l’extérieur est de 37 UA à partir du centre du disque et a une largeur de 4,5 UA. L’anneau lumineux le plus interne se trouve à 27 UA du moyeu du disque et a une largeur de 6 UA, et l’anneau lumineux le plus extérieur est à 51 UA du noyau du disque et a une largeur de 13 UA.

« Toutes les conditions sont réunies pour former une planète dans le disque IRS 63 », a déclaré Segura-Cox.

Si ces lacunes sont causées par des protoplanètes qui se frayent un chemin à travers le gaz et la poussière du disque de l’IRS 63 alors qu’ils font le tour de la proto-étoile, les chercheurs ont estimé que l’écart le plus interne a été créé par un monde naissant près de la moitié de la masse de Jupiter, alors que l’écart le plus résultat d’une planète nouveau-née près d’un tiers de la masse de Jupiter.

« Les anneaux du disque de l’IRS 63 sont si jeunes », a déclaré Segura-Cox. «Nous avions l’habitude de penser que les étoiles sont d’abord entrées à l’âge adulte et étaient les mères des planètes qui sont venues plus tard, mais maintenant nous voyons que les proto-étoiles et les planètes grandissent et évoluent ensemble depuis les premiers temps, comme des frères et sœurs.

Sont-ils des bébés planètes ou pas?

La région dense L1709 du nuage moléculaire Ophiuchus, cartographiée par le télescope spatial Herschel, qui entoure et alimente en matériau le disque proto-étoile et planétaire IRS 63 beaucoup plus petit (emplacement marqué par le x noir). (Crédit image: E MPE / D. Segura-Cox Crédit données: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO))

Cependant, des recherches antérieures ont suggéré que des lacunes peuvent se former dans les disques proto-étoiles qui ne sont pas causées par les protoplanètes, ont noté les scientifiques. Par exemple, la traînée aérodynamique que le gaz du disque peut exercer sur la poussière et la poussière peut exercer sur le gaz pourrait entraîner l’apparition de lacunes, ont-ils déclaré.

« Je pense que beaucoup de gens vont dire que ce n’est pas parce qu’il y a des anneaux que les planètes sont déjà formées », a déclaré Segura-Cox. « Je ne revendique pas la plus jeune détection de planètes; c’est quelque chose que nous devons essayer de rechercher ensuite. »

Au lieu de cela, « avec ce résultat, je montre que toutes les conditions nécessaires pour former des planètes sont en place très tôt, à un âge où la proto-étoile elle-même va encore accumuler une quantité importante de masse de son nuage parent à plus grande échelle », Segura- Dit Cox. «À l’avenir, nous devons penser à la formation des étoiles et des planètes en commençant ensemble, ce qui signifie que nous, les scientifiques, devons changer nos hypothèses sur le début de la formation précoce des planètes.

Dans cette nouvelle étude, les scientifiques se sont concentrés sur la poussière autour de l’IRS 63. Ensuite, ils vont examiner le gaz là-bas. «Il y a environ 100 fois plus de masse de gaz que de poussière autour du disque de l’IRS 63», a déclaré Segura-Cox. L’analyse à la fois du gaz et de la poussière donnera une meilleure idée de la façon dont les disques se forment et évoluent autour des protoétoiles, a-t-elle déclaré.

Les scientifiques ont détaillé leurs découvertes dans le numéro du 8 octobre de la revue Nature.

