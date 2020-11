La réaction de Xavier Coates aux débuts des Queensland Maroons

Le débutant adolescent du Queensland, Xavier Coates, était ravi après sa première victoire dans l’État d’origine avec les Maroons.

Et si ses débuts sont quelque chose à dire, il y aura peut-être beaucoup plus de victoires à venir pour le jeune.

La soirée de Coates a été soulignée par un essai en deuxième mi-temps alors que les Maroons ont lancé une superbe riposte pour vaincre NSW 18-14 dans le premier match à Adélaïde.

Le joueur de 19 ans a également réussi cinq bustes de plaquage, 123 mètres gagnés, un saut de ligne et un déchargement en 18 points.

Après le match, Coates a conquis plus de fans avec son interview honnête et joyeuse avec Nine, réfléchissant à la victoire.

« Honnêtement, c’est l’un des meilleurs sentiments au monde. Honnêtement, je ne sais pas comment le décrire. Oh mec, c’est irréel », a déclaré un Coates rayonnant à Nine.

Xavier Coates est interviewé par Nine après le match (Neuf)

« En entrant dans Origin, tout était question de savoir comment Origin est l’arène la plus difficile de la ligue de rugby, alors en y entrant, j’avais cette mentalité qui allait être un match rancunier.

« Nous devions donc entrer dans le match et gagner ces 10 premières minutes et y rester. Nous avons concédé 10 points en première mi-temps, mais nous sommes restés là-dessus et sommes restés forts et avons continué à traverser nos jeux et avons fini par venir. avec la victoire.

« Sentiment irréel. »

Avec un large sourire, oreille à oreille, Coates a raconté la pièce qui a conduit à son premier essai Origin.

« Je pense que l’essai a été mis en place par mes joueurs à l’intérieur. J’essayais juste de reculer à l’extérieur en essayant de jouer mon rôle », a-t-il déclaré.

Points saillants de l’état d’origine: NSW v QLD – Jeu I

« Gags [Dane Gagai] est à l’extérieur de [Jack] Wighton et a utilisé son rythme et il me l’a donné et j’ai fini par marquer à mes débuts.

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est un bon sentiment. C’est absolument irréel. Je suis tellement sur la lune en ce moment. »

Coates a expliqué que l’entraîneur du Queensland Wayne Bennett lui avait donné de sages conseils avant le premier match, ce qui avait aidé à calmer ses nerfs avant de faire ses débuts.

« Parce que c’était mon premier camp Origin, Wayne m’a dit de ne pas me mettre trop de pression et de ne pas trop me faire du battage parce que quand vous êtes là-bas, vous êtes automatiquement excité juste avec la foule et l’atmosphère, » il m’a dit.

État d’origine Presseurs: Wayne Bennett et Daly Cherry-Evans – Jeu 1

« Wayne a dit de se concentrer sur autre chose, de profiter de l’ambiance au camp et ensuite, lorsque vous sortirez, vous serez prêt à jouer.

«Tous les garçons avaient confiance en Wayne. C’est un très bon entraîneur et j’ai hâte d’y aller la semaine prochaine si je suis à nouveau choisi.

« Certainement donné [Bennett] un gros câlin. Tous les garçons lui ont sauté dessus. Je pense qu’il adorait ça. «