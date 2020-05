Cette Skoda Laura vRS modifiée est plus puissante que Octavia RS 245

Voici un exemple d’une Skoda Laura vRS de 10 ans modifiée qui bénéficie de nombreuses améliorations de performances et est plus puissante que la nouvelle Octavia RS 245.

Skoda et ses voitures vRS sont connues dans le monde entier. Ils offrent plus de puissance, sont amusants à conduire et font tous les réglages de course officiellement. En Inde, nous avons maintenant la nouvelle Skoda Octavia RS 245 qui est la dernière. Cependant, en raison de son importation complète, seulement 200 unités ont été attribuées. Le RS 245 est déjà épuisé en seulement 2 mois.

Skoda a commencé les lancements de vRS en Inde avec cette voiture. Skoda Laura était une alternative plus premium à l’Octavia, basée sur cette dernière elle-même. En 2011, le Laura vRS a été lancé avec un moteur à essence turbo de 1,8 litre. À cette époque, le moteur produisait 150 ch! Il était vendu en très peu de numéros à l’époque.

Voici une Skoda Laura vRS modifiée qui obtient le même moteur 1,8 TSI mais qui produit maintenant 375 BHP! C’est littéralement une augmentation de 215 BHP. Pour les performances, il bénéficie du réglage de l’ECU eTuners MotorSport Stage 3, du système d’échappement Milltek Sport, de la mise à niveau K04 Turbo, du R8 Coil Pack, des bougies NGK et du refroidisseur intermédiaire Forge MotorSport.

Ce n’est pas ça. Les autres mises à niveau incluent également le kit d’admission Carbonio Stage 3 APR, la vanne de dérivation GoFastBits, l’injecteur TSI de 2,0 litres, la mise à niveau de l’embrayage Spec 3 Stage et le silencieux Turbo. Toutes ces améliorations de performance de haute technologie ont dû coûter facilement quelques Lakhs au propriétaire. Toutes ces mises à niveau sont effectuées localement et aucune importation n’est effectuée.

Cette Laura vRS obtient une mise à niveau de la suspension Bilstein B16 qui a abaissé la hauteur de la voiture. De plus, il reçoit des jantes TSW de 18 pouces enveloppées de caoutchouc Pirelli P Zero 235/40/18. En dehors de cela, il ne reçoit aucun autre ajustement cosmétique. Le propriétaire a conservé le style et la conception de la voiture dans l’état d’origine.

Sur ces photos, vous pouvez également apercevoir la Skoda Octavia RS 245. La berline chaude reçoit un moteur TSI turbo-essence de 2,0 litres qui produit 245 ch et 370 Nm de couple maximal. La vitesse a été limitée à 250 km / h et elle peut passer de 0 à 100 en seulement 6,6 secondes. Octavia RS 245 est couplé à une boîte de vitesses DSG à 7 rapports.