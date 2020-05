Tout sur la saison 2 de Love is Blind que les fans veulent savoir

BTL Diffusion Biberon Baby To Love Avec Anses 2 unités

Poignée amovible en plastique souple et incassable, adaptable sur les biberons de la gamme baby to love en 200ml et 300ml, pour permettre À l'enfant de saisir et boire tout seul. Conditionnement : en boîte de 2 anses 1 orange + 1 bleue.