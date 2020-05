Suzuki complète son portefeuille BS6 avec des motos Gixxer 250

Suzuki a lancé les versions BS6 des Gixxer 250 et Gixxer SF 250 avec une augmentation moyenne du prix de Rs 3,500, ce qui est plutôt très raisonnable car nous avons vu beaucoup de mises à jour BS6 avec une forte augmentation du prix.

Suzuki avait déjà lancé des versions conformes à BS6 de toutes leurs motos et scooters, mais il ne manquait qu’une pièce dans leur puzzle: les Gixxer 250. Suzuki a maintenant lancé les versions conformes à BS6 du Gixxer 250 et du Gixxer SF 250. Suzuki a mis à jour les deux motos en silence et ils voient maintenant une augmentation de prix d’environ Rs 3,500 en moyenne. Voici une ventilation détaillée des prix des motos BS6 Suzuki Gixxer 250 par rapport à leurs homologues BS4.

Suzuki a lancé les versions à plainte BS6 du Gixxer 250 et du Gixxer SF 250 avec une hausse de prix moyenne de Rs 3,500.

Modèle Prix ​​BS6 Prix ​​BS4 Différence Gixxer 250 Rs 1,63,400 Rs 1,59,800 Rs 3,600 Gixxer SF 250 Rs 1,74,000 Rs 1,70,655 Rs 3,345 Gixxer SF 250 MotoGP Rs 1,74,900 Rs 1,71,456 Rs 3,444

La hausse des prix de Rs 3,500 en moyenne est plutôt surprenante pour une mise à jour BS6. La plupart des constructeurs ont considérablement augmenté les prix de leurs motos pour la conformité BS6, mais cela semble plutôt chétif dans le cas des Gixxer 250. Même pour les Gixxer 150, Suzuki a augmenté les prix des motos de Rs 11 500 par rapport à leurs homologues BS4. Donc, juste un incrément de Rs 3,600 semble plutôt raisonnable.

Il n’y a eu aucun autre changement sur l’une ou l’autre des motos, à l’exception de la plainte BS6. Le style reste exactement le même, tout comme les fonctionnalités proposées. Les Suzuki Gixxer 250 et Gixxer SF 250 sont propulsées par un moteur monocylindre 249 cm3 refroidi par huile conforme à la norme BS6 qui produit 26,5 ch de puissance et 22,2 Nm de couple de pointe. Bien que la puissance reste identique, le couple de pointe a baissé de 0,4 Nm. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesses à 6 rapports.

En termes de soutien, la moto utilise à la fois des fourches télescopiques à l’avant et un mono-amortisseur à l’arrière pour la suspension. Le freinage est géré par des freins à disque aux deux extrémités avec un ABS à double canal en standard. Les caractéristiques à bord comprennent des phares à LED, une console d’instruments entièrement numérique, un ABS à deux canaux, des sièges divisés et une pointe d’échappement double. La Gixxer 250 est une moto de rue nue, tandis que la SF 250 est une moto entièrement carénée.

Le Suzuki Gixxer 250 est en compétition dans un segment bondé de motos nues 250cc comme le KTM Duke 250, le Yamaha FZ-25, les jumeaux Husqvarna 250 et le Dominar 250. Pendant ce temps, le Gixxer SF 250 rivalise avec des goûts du Yamaha Fazer 25 , la Honda CBR250R et la Bajaj Pulsar RS200. Avec Suzuki ayant trié leurs offres sur le marché de masse, la société peut désormais se concentrer sur les versions mises à jour de leurs plus gros vélos comme le V-Strom 650XT et le GSX-S750.