Cette semaine dans Apple: événement MacBook programmé et notre examen de l’iPhone 12 Pro

Cette semaine, dans Apple News, nous avons vu l’annonce officielle d’un nouvel événement matériel. La semaine prochaine, nous prévoyons qu’Apple lancera les premiers MacBook basés sur ARM. Cependant, on ne sait pas quand ces MacBook seront disponibles ou ce que la société pourrait annoncer d’autre.

Dans d’autres actualités Apple, nous avons publié le Autorité Android examen de l’iPhone 12 Pro (l’examen de l’iPhone 12 arrive bientôt), nous avons eu de nouvelles informations sur l’iPhone 12 Mini et avons entendu parler de nouvelles choses destinées à Apple TV Plus.

Voir le tour d’horizon des actualités Apple ci-dessous pour toutes les dernières.

Les principales actualités Apple de la semaine dernière:

Nouvel événement matériel Apple confirmé: Plus tôt cette semaine, Apple a envoyé des invitations pour son prochain événement matériel en direct. L’événement aura lieu le 10 novembre à 13 h 00 HE. Nous nous attendons à ce que la société lance des MacBook avec du silicium fabriqué par Apple et basé sur l’architecture ARM. Les rumeurs suggèrent que cela pourrait impliquer deux MacBook Pro et un MacBook Air, mais ces rumeurs ne sont pas confirmées.

Plus tôt cette semaine, Apple a envoyé des invitations pour son prochain événement matériel en direct. L’événement aura lieu le 10 novembre à 13 h 00 HE. Nous nous attendons à ce que la société lance des MacBook avec du silicium fabriqué par Apple et basé sur l’architecture ARM. Les rumeurs suggèrent que cela pourrait impliquer deux MacBook Pro et un MacBook Air, mais ces rumeurs ne sont pas confirmées. Autre nouveau matériel que tout le monde devine: Bien qu’il soit fondamentalement garanti que nous verrons au moins un nouveau MacBook la semaine prochaine, nous ne savons pas si Apple lancera autre chose. Il y avait des rumeurs selon lesquelles AirPods Studio pourrait enfin faire ses débuts, ainsi que les AirTags attendus depuis longtemps. Cependant, les rumeurs jusqu’à présent ne donnent pas beaucoup de poids à l’un ou l’autre. Il se peut que cet événement concerne uniquement les MacBook et c’est tout.

Bien qu’il soit fondamentalement garanti que nous verrons au moins un nouveau MacBook la semaine prochaine, nous ne savons pas si Apple lancera autre chose. Il y avait des rumeurs selon lesquelles AirPods Studio pourrait enfin faire ses débuts, ainsi que les AirTags attendus depuis longtemps. Cependant, les rumeurs jusqu’à présent ne donnent pas beaucoup de poids à l’un ou l’autre. Il se peut que cet événement concerne uniquement les MacBook et c’est tout. Autorité Android La critique de l’iPhone 12 Pro est en direct: Si vous l’avez manqué plus tôt dans la journée, nous avons publié notre examen complet de l’iPhone 12. Alerte spoiler: c’est un excellent téléphone si vous pouvez regarder au-delà des défauts inhérents à iOS et à la faible autonomie de la batterie.

Si vous l’avez manqué plus tôt dans la journée, nous avons publié notre examen complet de l’iPhone 12. Alerte spoiler: c’est un excellent téléphone si vous pouvez regarder au-delà des défauts inhérents à iOS et à la faible autonomie de la batterie. Les précommandes d’iPhone 12 Pro Max et Mini sont maintenant ouvertes: Si vous souhaitez obtenir le plus grand des modèles Pro ou le plus petit des modèles standard, ils sont tous deux disponibles en précommande maintenant.

Si vous souhaitez obtenir le plus grand des modèles Pro ou le plus petit des modèles standard, ils sont tous deux disponibles en précommande maintenant. L’iPhone 12 Mini ne verra pas les vitesses MagSafe rapides: Apple a confirmé (via un document d’assistance) que l’iPhone 12 Mini aura une limite de vitesse de charge de 12W lorsqu’il est connecté à un chargeur MagSafe. Il s’agit d’une légère baisse par rapport à la prise en charge des autres modèles d’iPhone 12 15W.

Apple a confirmé (via un document d’assistance) que l’iPhone 12 Mini aura une limite de vitesse de charge de 12W lorsqu’il est connecté à un chargeur MagSafe. Il s’agit d’une légère baisse par rapport à la prise en charge des autres modèles d’iPhone 12 15W. Christopher Walken confirmé pour une nouvelle série: Selon date limite, l’acteur légendaire Christopher Walken apparaîtra dans Severance, une nouvelle série de thrillers de science-fiction. L’émission sera une exclusivité Apple TV Plus dirigée par Ben Stiller et mettant également en vedette Patricia Arquette, Adam Scott et John Turturro.

Vous envisagez de faire le changement?

Crédit: David Imel / Autorité Android

Si vous lisez cet article d’actualité Apple sur un appareil iOS et que vous envisagez de passer à Android, nous avons plusieurs articles et guides qui peuvent vous aider dans ce processus. Malgré ce à quoi cela peut paraître, passer d’iOS à Android est plus facile que jamais, et de nombreux services et systèmes sur iOS ont des homologues similaires ou même identiques sur Android.

Le meilleur endroit pour commencer serait notre guide sur la façon de passer de l’iPhone à Android, qui passe en revue toutes les bases. Nous avons également des guides plus spécifiques, tels que comment transférer votre calendrier de l’iPhone vers Android. Nous avons également des guides d’applications qui vous donneront les meilleures alternatives aux agrafes iOS, telles que notre liste des meilleures alternatives à FaceTime sur Android.

Si vous recherchez un excellent appareil Android pour remplacer votre iPhone, consultez notre liste des meilleurs smartphones Android disponibles actuellement.