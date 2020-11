Les médecins généralistes sont invités à faire preuve de prudence avec des «  prescriptions vertes  » pour passer du temps à l’extérieur qui «  rend les gens anxieux  »

Les généralistes de tout le pays disent aux personnes souffrant de troubles mentaux de passer du temps en plein air. Ils soulignent de plus en plus de preuves que passer du temps dans la nature peut améliorer la santé mentale et le bien-être. Mais la recherche suggère que ces «prescriptions vertes» pourraient aggraver certaines personnes souffrant de dépression et d’anxiété. Une étude portant sur 18000 personnes dans 18 pays a révélé que de nombreuses personnes souffrant de problèmes de santé mentale préexistants ressentaient un avantage positif du temps passé dans la nature, et beaucoup passaient plus de temps dans les espaces verts que la population en général. se sentait obligé de sortir, ces avantages ont en grande partie disparu et ont été remplacés par une anxiété accrue, selon l’étude menée par l’Université d’Exeter. «Plus une personne ressentait de pression pour sortir dans la nature, par d’autres personnes vraisemblablement bien intentionnées, moins elle était motivée et plus elle se sentait anxieuse lorsqu’elle était en visite», a déclaré l’auteure principale Dr Michelle Tester-Jones à i . Les médecins généralistes et leurs proches doivent être « sensibles » lorsqu’ils encouragent les personnes souffrant de problèmes de santé mentale à passer plus de temps à l’extérieur (Photo: Ken Jack / Getty) Prescriptions vertes En juillet, le gouvernement a annoncé un projet pilote de 4 millions de livres sterling pour les ordonnances vertes, faisant valoir que l’approche pourrait s’avérer être un traitement efficace pour les maladies mentales et physiques. Le programme, qui doit démarrer à l’automne et durer deux ans, encouragera les patients de quatre sites anglais à rejoindre des groupes de cyclisme ou de marche, à suivre des cours d’exercice en plein air, à rejoindre des projets de plantation d’arbres ou à se lancer dans le jardinage. Mais les résultats d’Exeter – publiés dans la revue Scientific Reports – suggèrent que les médecins généralistes et les proches doivent être prudents lorsqu’ils demandent aux personnes souffrant de troubles mentaux de passer plus de temps dans les espaces verts. «Ce que les professionnels de la santé et leurs proches devraient faire, c’est savoir comment et quand ils recommandent de passer du temps dans la nature», a déclaré le Dr Tester-Jones. «Ce n’est pas que les prescriptions vertes ne fonctionneront pas ou ne devraient pas être recommandées, il s’agit simplement d’y penser du point de vue du patient.»

