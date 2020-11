10 grands films de science-fiction pour les personnes qui n’aiment pas la science-fiction

La science-fiction a une mauvaise réputation. Imaginez un passionné de science-fiction, et si vous n’imaginez pas le nerd de la protection de poche et des spécifications brisées, vous n’envisagez certainement pas une personne particulièrement cool.

L’image peut être rebutante, tout comme certains des éléments les plus clichés du genre: des extraterrestres représentés par de mauvais acteurs mal maquillés, une technobabble au lieu d’une histoire, une histoire ou une mythologie difficile à manier qui agit comme un gardien de protection contre ceux qui cherchent à rejoindre la fête en retard.

Toute la science-fiction n’est pas comme ça, évidemment, et il y a l’étrange Star Wars ou Terminator qui a imprégné le courant dominant grâce à sa qualité et à sa finesse. Pour ceux qui sont généralement opposés à la science-fiction, cependant, il existe de nombreux points d’entrée dans un genre qui peut être étonnamment riche et infiniment varié.

Ces films utilisent des éléments typiques des tarifs de science-fiction plus classiques – exploration de l’espace, homme contre machine, sociétés sinistres – mais adoptent des approches entièrement nouvelles qui vont bien au-delà de ce que le genre a amené le public moyen à attendre. Dirions-nous qu’ils vont hardiment là où aucun film n’est allé auparavant? Peut-être pas – mais ils en valent la peine.