Cette Maruti Suzuki Baleno modifiée crie ses intentions sportives!

Cette Maruti Suzuki Baleno modifiée est originaire du Kerala, et en plus de ses modifications extérieures de très bon goût, elle obtient également des améliorations de performances et plus d’équipements à l’intérieur.

Nous avons beaucoup rapporté sur les voitures modifiées ces jours-ci et nous avons découvert que la Maruti Suzuki Baleno est devenue un grand sujet de modification ces derniers temps. En fait, c’est le modèle le plus vendu dans le segment des berlines haut de gamme et sa popularité ne semble pas diminuer de si tôt. C’est une belle voiture avec un moteur économe et a un bon espace à l’intérieur et est également bien équipée – toutes les choses qui font un produit le plus vendu en Inde. Mais ici, nous avons une Maruti Suzuki Baleno modifiée qui se démarque de tous.

Ce doit être l’un des Maruti Suzuki Baleno les plus modifiés avec goût que nous ayons vus depuis longtemps.

Cette Maruti Suzuki Baleno modifiée est originaire du Kerala, un État connu pour sa bonne culture automobile. Contrairement à son petit frère – le Swift – le Baleno n’a pas vraiment de caractère sportif. Cependant, ce Baleno particulier est sûr de faire tourner la tête et de crier la sportivité dans tout son attrait. Mais ce Baleno ne concerne pas seulement son apparence, mais il contient également des améliorations de performances assez bonnes.

Mais d’abord, nous admirons vraiment les vinyles de cette voiture. Le schéma de peinture double avec les rayures sur le profil latéral est magnifique, en particulier de son profil latéral. Vous connaissez déjà ses intentions sportives. Il existe également d’autres modifications visuelles. Cela comprend un séparateur avant doux et une nouvelle calandre de radiateur noircie avec un badge Suzuki noirci également. La voiture porte également des jantes en alliage 9J de 17 pouces vraiment géniales qui sont chaussées de pneus de section 215/45 plus larges et plus collants.

Même les ORVM sont noircis et les fenêtres ont une teinte noire. À l’arrière, ce Baleno modifié obtient des feux arrière fumés, un becquet de toit OEM et encore une fois un badge Suzuki peint en noir. Enfin, les autocollants du numéro de course sur les portes avant complètent le quotient sportif. Mais cela concerne les changements visuels. Mécaniquement, le Baleno modifié est équipé d’un moteur diesel DDiS de 1,3 L qui produit 75 ch et 190 Nm de couple sous forme d’origine. Cependant, ce moteur a été modifié par Pete et il produit maintenant 95 ch et 220 Nm de couple maximal.

C’est une augmentation significative des performances, suffisante pour la mettre en avant des autres cultures si les voitures de ce segment. Les intérieurs ont également été modifiés dans ce Baleno. Pour la rendre plus premium, la voiture est équipée d’un système audio haut de gamme comprenant un subwoofer Kicker, un amplificateur Hertz HCP-4 à 4 canaux, un ampli Sony Xplode à 2 canaux, une unité centrale Pioneer, des composants de porte avant Infinity et des composants de porte arrière JBL. Bien que nous ne soyons pas entièrement sûrs des modifications intérieures, nous trouvons certainement la personnalisation extérieure très de bon goût.