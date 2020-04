On My Block Saison 4: date de sortie, intrigue, distribution et à quoi s’attendre? Retrouvez tous les détails ici.

– Publicité –



Mises à jour de la saison 4 de My Block: La quarantaine est en quelque sorte plus supportable à cause des séries que nous pouvons regarder tout au long de la journée. Et si au milieu de cette négativité tout autour, vous avez quelque chose à regarder qui peut ajouter de la comédie dans votre vie avec un peu de drame. Depuis 2018, il y a un spectacle qui fait de même. Nous parlons d’On My Block.

Amorcé en 2018 sur Netflix, il est actuellement sur trois saisons. Le dernier a été publié le 11 mars 2020 et a séduit de nombreuses personnes dans le monde. Maintenant, les fanatiques demandent la chaîne suivante. Alors, qu’est-ce qui se passe là-bas? Lisez-le pour découvrir chaque détail.

On My Block Saison 4: Date de sortie

Jusqu’à présent, il n’y a aucune annonce des fonctionnaires à ce sujet. Alors que les conditions se poursuivent, nous pensons que cela prendra un certain temps.

Parler de l’histoire des dates de lancement de la série chaque saison a été déposé autour de mars de chaque année.

Sera-t-il diffusé vers mars 2021? Nous spéculons oui. Pour l’instant, attendons un peu pour toute annonce à ce sujet.

On My Block saison 4: Cast

Identique à la date de sortie, il n’y a aucune annonce ni progrès en matière de casting. Jusqu’à présent, il est officiellement annoncé. Mais nos experts disent qu’il y a une probabilité plus élevée de retour de ces visages. La liste est la suivante: Monse (Sierra Capri), Cesar (Diego Tinoco), Ruby (Jason Genao), Jamal (Brett Gray), Jasmine (Jessica Marie Garcia) et Spooky (Julio Macias)

On My Block Saison 4: T railer

Eh bien, excusez-moi un de plus maintenant. Le quatrième tournage de la quatrième saison n’a pas encore commencé et beaucoup de travail doit être fait par l’équipe. Mais j’espère que la bande-annonce arrivera sous peu. Nous vous informerons quand il y aura une mise à jour dans le même.

On My Block Saison 4: À quoi s’attendre?

Après toute la déception, voici quelque chose que le spectacle vous apportera à coup sûr. Un grand sourire aux oreilles. Comme le spectacle peut être reporté pour une année complète, nous avons également quelques petits mots qui disent que le saut dans le temps de deux ans peut entraîner une nouvelle difficulté différente dans leur vie.

Dans les derniers épisodes de la saison trois, nous avons vu que Monse a un nouveau groupe d’amis. Ruby et Jasmine sortent ensemble. Eh bien, le facteur est qu’aujourd’hui Ruby est près de Bretta et il a rejoint l’équipe de football. Quoi ensuite? Attendons un peu les nouvelles mises à jour.

