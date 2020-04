MJF grièvement blessé à nouveau juste avant le retour d’AEW Dynamite

Dans l’épisode de mercredi d’AEW Dynamite, Maxwell Jacob Friedman fans mis à jour sur son état et, malheureusement, les choses ne vont pas bien. MJF a révélé qu’au cours de la semaine dernière, il s’était remis de son accrochage dévastateur et était sur le point de faire son retour. En fait, selon le médecin des ongles de MJF, dont la star d’AEW a assuré que les fans étaient au sommet de son domaine, l’ongle de MJF était « sur-guéri » et est maintenant super solide. Mais malheureusement, une autre blessure s’est produite et MJF n’a pas pu assister à Dynamite.

Friedman a déclaré qu’il était prêt à faire son retour et qu’il avait même hâte de monter dans un « avion infesté de germes » pour voler en Géorgie et lutter devant « six ou sept de mes pairs ». Malheureusement, MJF, qui portait son écharpe de marque dans la vidéo filmée devant ce qui semblait être une peinture très chère, s’est de nouveau blessé. Friedman a retiré son écharpe pour révéler une minerve en dessous.

MJF s’est blessé au cou pendant le rasage, a-t-il déclaré aux téléspectateurs déçus d’AEW. Selon Friedman, c’était une entaille grave qui aurait fait saigner un homme ordinaire et mourir. Bien sûr, MJF n’est pas un homme normal. Il est meilleur que nous et nous le savons. Et donc il a persévéré et est à nouveau sur la voie du rétablissement. Mais malheureusement, nous allons devoir attendre encore plus longtemps pour le voir faire son AEW Dynamite revenir.

Du bon côté, nous avons pu voir le partenaire commercial de MJF, Wardlow, décimer absolument Musa lors d’un match de squash sur Dynamite. C’est bien de voir Wardlow garder la flamme allumée pour MJF, et maintenant nous pouvons continuer à compter les jours jusqu’à ce que MJF fasse enfin son retour. Avec un peu de chance, il sera de retour à temps pour AEW Double or Nothing, prévu pour le 23 mai. AEW devrait commencer à filmer de nouveaux épisodes, et peut-être même diffuser en direct, depuis la Floride à partir du mois prochain, et il est possible que Friedman apparaisse à ces enregistrements en fonction des restrictions de voyage dans la région de New York.

Voici la vidéo de la semaine dernière lorsque Friedman a signalé sa blessure à Hangnail.

Quand il pleut, ça se déverse. Mais au moins MJF sait regarder du bon côté.

Dieu est cruel. Mais au moins, je vois mon copain Wardlow sur mon téléviseur pendant que je récupère. https://t.co/GUGTTP4wTh – Maxwell Jacob Friedman ™ ️ (@The_MJF) 30 avril 2020

