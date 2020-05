Cette Harley Davidson est construite sur mesure pour correspondre à l’Aventador du propriétaire!

Cette Harley Davidson construite sur mesure est appelée Outerlimit et a été construite par un atelier de bricolage appelé Thunderbike. Il a été spécialement conçu pour correspondre à une Lamborghini Aventador du propriétaire.

Pour la plupart d’entre nous, êtres mortels, posséder plusieurs véhicules dans notre garage peut être un rêve. Certains qui ont un peu plus de chance ont un peu plus de facilité. Mais assortir vos multiples véhicules de fantaisie dans votre garage pour ressembler n’est que la chose des millionnaires – comme ce certain millionnaire allemand qui a construit sur mesure sa Harley Davidson pour correspondre à sa Lamborghini Aventador. Appelée Harley Davidson Outerlimit, cette moto personnalisée a été construite par un chop-shop appelé Thunderbike et elle a l’air absolument stupide.

Cette Harley Davidson a été construite sur mesure pour correspondre à la Lamborghini Aventador du propriétaire.

Ce n’est pas tout à fait le produit que vous attendez de l’Allemagne, n’est-ce pas? Cette Harley Davidson Outerlimit a un design très chopper qui est typiquement très américain. L’Amérique est célèbre pour la construction de ces motos chopper personnalisées, mais l’Allemagne a également produit quelque chose de très bon goût ici. L’Outerlimit est propulsé par un gros moteur V-Twin Harley-Davidson – le moteur de caisse 120R à double came – qui produit une puissance de 140 ch et un couple de 190 Nm. Désormais, les moteurs Harley Davidson ne sont plus tant une puissance pure que des tonnes de couple.

Il s’appelle Harley Davidson Outerlimit et a été construit par un atelier de vente appelé Thunderbike.

Pour vous donner une perspective, la Ducati Diavel est un monstre de croiseur à moteur et bien que cette Outerlimit ait 17PS de moins que la Diavel, elle produit 61 Nm de plus troque. Le cadre de cette moto a également été construit sur mesure par Thunderbike. La moto a une position vraiment basse, longue et moyenne et pourtant les proportions de la moto ont été magnifiquement jugées. Les courbes fluides avec les arêtes vives ont un beau contraste. Nous ne savons pas à quel point ce siège extrêmement échancré serait confortable avec les repose-pieds si en avant, mais il semble sûr de loin.

C’est certainement une œuvre d’art de moto.

Lisez aussi: Les rumeurs d’un Royal Enfield Scrambler 650 sont-elles vraiment vraies?

La connexion Aventador provient principalement du travail de peinture noir et blanc. Le travail de peinture principalement blanche contraste magnifiquement avec le moteur noirci et d’autres détails noirs sur la moto avec des accents rouges. Le guidon à clipser est bas et est tronqué et incliné vers le bas. La position d’assise ultime sur cette moto avec les sièges, le guidon et les repose-pieds vous obligera peut-être à vous contorsionner dans une position très étrange. La praticité n’était certainement pas le premier mot prioritaire dans l’esprit de ceux qui ont construit cette moto.

Lisez aussi: Maruti Gypsy Vs Endeavour Vs Duster Vs Fortuner – Défi hors route

Enfin, et peut-être l’élément de style le plus distinct sur cette moto doit être les énormes roues arrière bombées en plein écran, grâce à un bras oscillant unilatéral. Nous ne sommes pas sûrs de la largeur exacte des pneus arrière, mais cela ressemble certainement à un pneu de 300 sections. C’est le genre de pneus que vous montez sur les supercars, pas sur les motos. La conception pointue de la boîte d’extrémité pour le système d’échappement personnalisé est également très attrayante à nos yeux. Cette moto est plus une œuvre d’art que celle que vous voudriez conduire avec enthousiasme, et une excellente à cela à notre avis.