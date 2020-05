LOIS LANE # 10, GHOST SPIDER # 9, JUSTICE LEAGUE ODYSSEY # 20, METAL MEN # 6, Plus

Crédit: DC



Salutations, «Lecteurs Rama! Prêt pour vos critiques Rapid-Fire! Ensuite, Best Shots vous a couvert, alors que nous plongons dans les nouvelles offres numériques de cette semaine! Commençons par Jellicle Justin Partridge, qui jette un œil à Lois lane…

Crédit: DC



Lois Lane # 10 (Publié par DC; Review by Justin Partridge; ‘Rama Rating: 10 out of 10): Greg Rucka et Mike Perkins détaillent la dévastation silencieuse du DC Multiverse dans Lois Lane # 10. Tentant de tendre un piège à l’assassin antagoniste de la série, le baiser de la mort, Lois et Renee Montoya tentent d’obtenir l’aide d’une Jessica Midnight, une autre citoyenne de la « Prime-Earth » qui peut sentir le multivers juste hors de leur portée. Pour la convaincre, Rucka et Perkins livrent quelques éclaboussures impressionnantes sur deux pages détaillant le «mythe» du multivers et mettant en scène de beaux tableaux de l’histoire passée de DC, en utilisant Superman, Wonder Woman et Batman ainsi que les propres «vies» de Renee comme point focal point. Tout se termine par un autre tête-à-tête sincère avec Lois et Superman et un cliffhanger entraînant pour envoyer des lecteurs dans les deux derniers numéros. Avec un fort sens de l’histoire et un sens calme de la poésie, Lois Lane # 10 pourrait être la bande dessinée à battre cette semaine.

Crédit: Takeshi Miyazawa (Marvel Comics)



Ghost-Spider # 9 (Publié par Marvel Comics; Review by Kat Calamia; ‘Rama Rating: 6 out of 10): Ghost-Spider revient dans sa première incarnation numérique, alors que Gwen Stacy est toujours sous le choc des événements de l’événement dirigé par les champions Hors la loi. Alors que les antécédents sinistres de Sue et Johnny font une lecture intrigante, l’attitude angoissée de Gwen envers les événements entourant les Champions sort du champ gauche, perdant la résonance émotionnelle que Seanan McGuire essaie d’injecter dans cet arc. Cela dit, Ig Guara fait un excellent travail en explorant visuellement ces battements, ce qui est particulièrement fascinant à regarder car les pouvoirs de symbiote de Gwen sont attachés à ses émotions. Après une longue interruption, McGuire trouve de la force dans son exploration de la mythologie de la Terre-65, mais cela rend ce lien hors la loi encore plus hors de propos.

Crédit: DC



Wonder Woman: Agent of Peace # 4 (Publié par DC; Review by Kat Calamia; ‘Rama Rating: 5 out of 10): Amanda Conner et Jimmy Palmiotti présentent un nouveau super-héros, Socialite, dans leur quatrième épisode de leur numérique Wonder Woman Titre. Le numéro utilise ce personnage pour essayer d’attirer les cordes sensibles des lecteurs, mais l’intrigue est trop dispersée pour se sentir pleinement absorbée par l’amitié de Diana et de Socialite. Pendant ce temps, un certain méchant de Batman fait une apparition tordue qui ne se pose pas tout à fait, mais fait perdre à l’histoire la résonance émotionnelle que Conner et Palmiotti se préparaient avec le personnage de Socialite. Sur les illustrations, cependant, les crayons de Daniel Sampere sont les plus forts à ce jour, qui sont accentués par les couleurs de la chaîne Hi-Fi. Mais dans l’ensemble, Wonder Woman: Agent de paix continue de lutter pour trouver sa place dans le nouveau format numérique de DC.

Crédits: Marvel Comics



Avengers of the Wastelands # 4 (Publié par Marvel Comics; Review by Pierce Lydon; ‘Rama Rating: 6 out of 10) Le vieil homme de Marvel a un étrange attrait. En théorie, nous voyons ce qui arrive aux personnages que nous connaissons dans un monde où ils vieillissent ou où leurs héritages vivent. Mais même avec le changement de l’état du monde, Ed Brisson Avengers of the Wastelands joue aussi simple qu’un livre des Avengers. Ce ne sont peut-être pas exactement les Avengers que vous connaissez, mais Brisson ne les écrit pas si différemment. Le véritable attrait ici est l’art de Jonas Scharf. Son travail avec les méchants, MODOK et Green Goblin en particulier est très amusant. Mais il délivre des expressions faciales tout au long du livre et ses lignes fonctionnent bien avec les couleurs de Neeraj Menon pour donner au monde une véritable vivacité vivante. Avengers of the Wastelands ne vous épatera pas, mais c’est un solide petit livre d’aventure.

Crédit: DC



Justice League Odyssey # 20 (Publié par DC; Revue par Justin Partridge; Rama Note: 6 sur 10): C’est Green Lantern Jessica Cruz contre le temps lui-même Justice League Odyssey # 20. Après une bataille rangée avec la vallée de Jean-Paul infectée par l’anti-vie, Lantern Cruz cesse de penser aux super-héros en termes linéaires, se tournant vers le mécanisme de révision d’Epoch pour lui donner l’avantage de sauver ses amis maintenant tombés et de « nier Darkseid ». Le scénario de Dan Abnett convenablement élevé et cosmique est assez amusant, bien que son énergie à traverser les fils temporels du plan de Jessica sape l’énergie un peu après l’impressionnant combat d’ouverture. Le côté artistique ralentit également un peu ici, avec les artistes Cliff Richards et Rain Beredo échangeant l’action de cape époustouflante du combat à l’épée énergétique de Cruz et Valley pour des panneaux de discussion et de débat serrés sur l’éthique du voyage dans le temps. Bien que grandiose et étrange comme il sied à tout titre cosmique DC, Justice League Odyssey # 20 traîne un peu au milieu alors qu’il devrait monter en flèche.

Crédit: DC



Aquaman: Deep Dives # 4 (Publié par DC; Review by David Pepose; ‘Rama Rating: 8 out of 10): Le rédacteur en chef de DC, Dave Wielgosz, fléchit Aquaman: plongées profondes # 4 avec deux points de vue très différents sur la relation Aqualad-Black Manta. Wielgosz évoque le genre de style de Geoff Johns de caractérisation engageante avec Jackson Hyde, accrochant les lecteurs alors que Jackson est abattu par son béguin (qui nous donne utilement l’exposition nécessaire sous la forme d’un profil de rencontre) avant d’être littéralement abattu par un électrocutionneur déchaîné . L’artiste Jose Luis se révèle également un travail vraiment fort ici, équilibrant agilement les panneaux de Wielgosz tout en secouant parfois les visuels lorsque le combat éclate. S’il y a quelque chose qui blesse ce problème, c’est que Wielgosz et Luis font un double-dip avec deux histoires distinctes Aqualad / Black Manta, qui sont toutes les deux fortes mais se sentent totalement en contradiction l’une avec l’autre – en un, Black Manta est un père absent détestable qui met un coup sur son propre enfant, tandis que dans l’autre, il parle d’être un charognard avec un code qui veut clairement renouer avec son fils perdu depuis longtemps. C’est un témoignage de cette équipe créative que les deux interprétations pourraient être valides, mais c’est choquant de les voir dos à dos. Pourtant, c’est peut-être la meilleure tranche de Aquaman: plongées profondes encore.

Crédits: Marvel Comics



Ravencroft # 4 (Publié par Marvel Comics; Review by Pierce Lydon; ‘Rama Rating: 2 out of 10) Il y a potentiellement quelque chose de convaincant dans l’exploration de Frank Tieri de Ravencroft, l’équivalent de Marvel pour Arkham Asylum, mais même quatre problèmes, il ne semble pas que nous soyons vraiment arrivés nulle part. Tieri passe tellement de temps à essayer de donner une profondeur à son histoire qu’il a l’impression de ne jamais faire avancer l’intrigue. La narration sinueuse sur les flashbacks est destinée à donner à l’histoire un semblant de style ou de ton, mais ils sont incompatibles avec des visuels trop propres et rendus. Angel Unzueta n’est en aucun cas un mauvais artiste, mais il n’y a absolument aucune personnalité dans le dessin ici. Ravencroft est une tentative de mettre en lumière un coin quelque peu oublié de l’univers Marvel, mais cela ne fait que prouver qu’il aurait dû rester oublié.

Crédit: DC



Metal Men # 6 (Publié par DC; Review by Justin Partridge; ‘Rama Rating: 6 out of 10): Platinum part pour un voyage de découverte de soi Metal Men # 6. Alors que le reste de l’équipe se délecte de leur indépendance retrouvée, Tina décide de trouver des réponses par elle-même, traquant la femme dont elle a été formée pour poser des questions sur la véritable nature de sa relation avec Will Magnus. Bien que l’idée soit solide, le script de Dan DiDio et Shane Davis est encore trop rigide pour son bien – il n’y a pas de vraie personnalité dans l’histoire globale malgré la forte vanité centrale. Cela dit, Davis et le coloriste Jason Wright exploitent beaucoup de pathos du côté artistique avec plus de visuels à l’ancienne, ce qui ressemble plus à une vieille bande dessinée romantique qu’à des robots sensibles. David et Wright donnent également une petite secousse d’action dans l’intermède, coupant un hémisphère pour montrer un nouveau robot à propulsion nucléaire s’échappant de son enceinte dans une grande séquence éclaboussante et largement sans mots. Mais même avec cette secousse de peps, Metal Men # 6 reste largement inerte.