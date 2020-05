Voici les détails de l’erreur bizarre de Dead To Me Saison 2 !! Les fans se plaignent !!

– Publicité –



Dead To Me Saison 2 Chaque détail que vous devez connaître, Il s’agit d’une série télévisée Web américaine de comédie noire. Il est créé par Liz Feldman. La première saison de la série a été diffusée sur Netflix le 3 mai 2019.

La série a été renouvelée pour la deuxième saison qui a été publiée récemment le 8 mai 2020.

Détails sur l’erreur bizarre de la saison 2

Les fans sont très découragés par la fonctionnalité distrayante de la saison 2.

DEAD TO ME est le nouveau refroidisseur de colonne vertébrale parodique de Netflix et est récemment revenu pour la saison 2. Malheureusement, certains accidents importants ont été observés dans les nouvelles scènes.

Le casting impeccable et fortement composé Dead to Me s’est concentré sur la première place quand il est revenu à Netflix pour la saison deux. Malheureusement, les nouvelles scènes n’ont pas pu échapper aux yeux des endosseurs les plus basiques de l’aide jaillissante.

La saison 2 est ramassée très soigneusement à la fin de la saison 1 où Jen Harding et Judy Hale se battent pour gérer le corps nouvellement abattu de Steve Wood.

Pendant ce temps, les deux criminels débutants se battent pour compenser leurs propres associations avec les voisins qui se mêlent, les familles gênantes et l’attrait séduisant d’un grand verre de vin.

La saison 2 montre plus de rebondissements dans le cadre ensoleillé de la Californie. Il comprend également l’introduction du frère jumeau presque identique de Steve, Been.

Quoi qu’il en soit, comme l’homicide secret est sauvage, ce ne sont pas les révélations notables qui ont dérouté les observateurs alors que la satire réfléchie se poursuivait.

De nombreux fans ont pris connaissance du fond vert utilisé dans la dernière saison de Dead To Me dans Reddit.

L’écran vert est en mesure de voir dans la scène pivot du dernier épisode impliquant Jen et le détective Ana Perez. On le voit également dans de nombreux autres domaines, y compris Jen ouvrant la voie à un nouveau visiteur étonnant qui semblait en outre succomber à la gaffe spécialisée.

De nombreux fans ont contenu sur les erreurs CGI dans la saison 2. Les fans sont vraiment déçus de l’état de la saison 2, mais dans l’ensemble, ils adorent l’histoire.

Ils devraient savoir une chose de plus que la saison 3 sera également là. Pourtant, ce n’est pas officiellement dit par Netflix. Mais il y a beaucoup de nouvelles qui disent qu’il y aura la saison 3. Si la série continue, les fans s’attendent à nettoyer ce gâchis que l’équipe CGI a fait dans la saison 2.

Vous pouvez voir la saison 1 et la saison 2 sur Netflix.

Bon visionnage!!

