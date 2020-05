Hyundai évalue le lancement du SUV phare Palisade en Inde!

Hyundai évalue actuellement le SUV phare Palisade pour un lancement en Inde. Il pourrait être apporté au pays en nombre limité sous la règle d’importation de 2500 voitures sans homologation.

Hyundai a fait les débuts mondiaux du SUV Palisade en 2018 et depuis, il a suscité un certain intérêt pour lui-même à travers le monde. Le VUS pleine grandeur Palisade est actuellement le produit phare de Hyundai dans sa gamme mondiale et a été principalement développé pour les marchés de la conduite à gauche comme les États-Unis. C’est également le produit le plus grand et le plus luxueux que Hyundai ait jamais construit et maintenant, selon un rapport d’Autocar India, Hyundai procède à une étude de faisabilité pour amener la Palisade en Inde. Ce n’est cependant pas une priorité pour Hyundai India et ne sera apporté que si la demande du marché est suffisante pour le même.

Alors que Hyundai est encore au stade de l’évaluation de l’opportunité d’apporter la Palisade en Inde ou non, il pourrait y avoir un certain potentiel pour un tel SUV sur le marché indien. Les précieux commentaires des demandes des clients devraient permettre à Hyundai de prendre une décision à ce sujet. La question importante ici est de savoir si la Palisade sera importée ou si Hyundai pourrait réellement chercher à localiser le SUV. Dans le cas de ces derniers, ils auraient besoin de volumes suffisants, mais s’il s’agit d’une importation, Hyundai pourrait profiter des normes d’homologation assouplies pour les CBU qui permettent aux constructeurs automobiles d’importer jusqu’à 2500 unités d’une voiture en un an sans avoir besoin d’homologuer leur.

Dans le cas où il s’agit d’une importation, il pourrait être raisonnablement coûteux en raison des droits d’importation. Actuellement, la Palisade n’est qu’un modèle à conduite à gauche, mais Hyundai cherche à introduire des versions à conduite à droite pour les marchés australien et sud-africain. Cela devrait permettre un peu plus facilement à Hyundai d’amener la Palisade en Inde en nombre limité. Aux États-Unis, la Hyundai Palisade est propulsée par un seul moteur essence V6 de 3,8 L développant 295 ch et 355 Nm de couple. Un moteur à essence d’une cylindrée aussi importante est cependant très peu probable pour l’Inde, même s’il est en nombre limité.

En Inde, Hyundai pourrait même utiliser un moteur turbo-essence de 2,0 L beaucoup plus petit avec un moteur diesel de 2,2 L développant 202 ch, proposé sur le modèle sud-coréen. Une transmission automatique à 8 vitesses est proposée de série sur les marchés internationaux et le SUV dispose également d’une option à quatre roues motrices. En termes de dimensions, la Palisade est tout à fait un mammouth, mesurant 4 980 mm de longueur, 1 975 mm de largeur et 1 750 mm de hauteur. L’empattement du SUV est de 2900 mm. C’est nettement plus grand que les goûts de Fortuner et Endeavour.

Si Hyundai apporte la Palisade en Inde, ce sera l’offre la plus chère de la marque sur le marché indien. Il pourrait également être beaucoup plus cher que les autres VUS pleine grandeur sur le marché indien comme le Fortuner et l’Endeavour, car il est plus premium et plus importé. Il peut être utilisé soit comme un 7 places (avec des sièges capitaine pour la rangée du milieu) ou comme un SUV 8 places. Historiquement, Hyundai n’a pas eu beaucoup de succès avec des modèles chers en Inde comme la Sonata et la Santa Fe. La Palisade pourrait-elle changer la donne ou sera-t-elle abandonnée pour des raisons similaires? Eh bien, nous ne le découvrirons qu’à temps.