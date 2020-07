C’est la spéciale du «  Grand Prix  » qui a célébré les 25 ans de sa création

Le 17 juillet 1995, La télévision espagnole a présenté «Quand le soleil se réchauffe», précurseur du «Grand Prix», le concours qui pendant plus d’une décennie a réuni plusieurs générations devant la télévision pour voir comment différents peuples d’Espagne se sont affrontés dans une série de tests pour devenir les meilleurs du pays. Avec la célébration du 25e anniversaire de sa première, une chaîne YouTube avait préparé une émission spéciale.

Ramón García, présentateur du Grand Prix

On connaissait très peu de détails sur son contenu, sauf que ni le producteur, ni la chaîne, ni Ramón García n’y étaient pour rien. Le dicton spécial dure environ une heure et est composé de différentes coupes de divers programmes «Grand Prix». Tout commence par la mise en scène de différents discours basques qui ont donné un signal de départ au programme. En eux, j’ai remercié le public en ont fait la référence qui est et se souvenait de l’époque où le «Grand Prix» était devenu le concours le plus long.

Après cette ouverture, l’essentiel de la spéciale a commencé: les tests. Les responsables ont récupéré certaines des preuves les plus mythiques comme si un véritable programme avait été formé. Vous y verrez « Los troncos locos », « La cucaña », « Los pingüinos » ou « Manos a la carte », sans oublier les chants et chorégraphies mythiques que les danseurs ont interprétés pour présenter chaque épreuve. La génisse est également présente, ainsi que vous pouvez voir les maires, les maires et les célébrités qui ont parrainé chaque ville. Pour terminer, un autre recueil de différents adieux de Ramón García dans lequel prétend pouvoir revenir l’année prochaine.

Ce ne sera pas le seul programme

Mais l’idée n’est pas de laisser ici l’hommage au «Grand Prix» qu’ils ont préparé. Dans un compte Twitter où ils ont fait la promotion de cette spéciale et demandent son retour, ils annoncent déjà le « retour » du programme avec la diffusion YouTube de celui-là en 2007 dans lequel les villes de Robledo de Chavela (Madrid) et Talarrubias (Badajoz) se sont affrontées. . Cependant, Celui-ci sera diffusé sur une chaîne différente de celle qui a servi de plateforme pour le spécial.