Terelu Campos et Víctor Sandoval et Jorge Javier Vázquez et Belén Esteban, couples finalistes de ‘The Last Supper’

«The Last Supper» est sur le point de se terminer. Près d’une vingtaine de collaborateurs sont déjà passés par les cuisines improvisées du format Telecinco qui, semaine après semaine, ont cuisiné à deux ou en trio à cette dernière occasion. Les frères Frigenti, commandés par Miguel, ils ont fermé le dernier cuisiné avant la grande finale, mais avant cela, vous devez savoir qui seront ceux qui s’affronteront dans le dernier programme.

Belén Esteban et Jorge Javier Vázquez, finalistes de ‘The Last Supper’

Une fois que les convives et les chefs ont donné leurs notes au menu des trois frères, il restait à voir le vote du public qui allait finir de tourner la balance pour l’un ou pour l’autre. Ajout des points d’audience à tous les couples, on savait déjà qui étaient les deux mieux notés et, par conséquent, qui retournerait au programme du 24 juillet en tant que cuisiniers. En premier lieu, Terelu Campos et Víctor Sandoval ont cumulé 38,8 points contre 34,5 points pour Belén Esteban et Jorge Javier Vázquez.

Le dernier programme de «The Last Supper» sera essentiel pour démontrer lequel des deux couples est finalement le gagnant. Malgré cela, il faut dire que Alonso Caparrós et Anabel Pantoja ont été très proches pour prendre la place loin du Catalan et de Paracuellos, puisque sa cuisine avait une évaluation finale de 33,5 points. Lydia Lozano et Kiko Matamoros étaient un peu plus loin avec 31 points.

L’évaluation du Frigenti

La cuisine de Frigenti et de ses frères n’a pas réussi à gagner le soutien de collaborateurs ou de chefs, qui ont critiqué la préparation, notamment en raison du fait qu’ils avaient une personne de plus. Belén Esteban a dit très clairement au chef principal: « Je t’aime tellement, mais le dîner était de la merdeDe l’autre côté, Mónica Hoyos, qui, malgré sa terrible confrontation avec les cuisiniers lors de sa présence au programme, a fini par leur donner un 10.