Talking Point: À quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 333

Trois cent trente-trois numéros de À quoi jouez-vous ce week-end? Tu ferais mieux d’y croire. Ils disent que trois est un nombre magique, donc 333 doit être assez spécial, non? Espérons-le, car ce week-end marque le lancement de la dernière exclusivité PlayStation 4 de Sony: Ghost of Tsushima. Nous imaginons que beaucoup de nos lecteurs plongeront directement dans l’épopée de samouraïs du monde ouvert de Sucker Punch ce week-end, et il en va probablement de même pour notre équipe de rédaction.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

J’ai fait tout ce qu’il y avait à faire dans Ghost of Tsushima (oui, je l’ai examiné et oui, c’est moi qui m’en vante) mais voir tout le monde y jouer sur ma liste d’amis PS4 me donne envie de le redémarrer. Je pourrais peut-être faire le tour de l’île à nouveau ce week-end, ou peut-être que je trouverai le courage de commencer une toute nouvelle sauvegarde. L’envie est forte.

Stephen Tailby, rédacteur associé

Contrairement au reste du monde du jeu vidéo, je ne me rendrai pas au Japon féodal ce week-end. Au lieu de cela, c’est une petite ville des années 50 en Amérique pour moi – j’examine le remake PS4 de Destroy All Humans. C’est tout ce que je suis autorisé à dire pour le moment, mais gardez un œil sur mon verdict bientôt.

Liam Croft, rédacteur principal

Moi aussi, je consacrerai la majorité de mon temps de jeu ce week-end à Ghost of Tsushima, mais j’ai également Maid of Sker à revoir, ce qui servira de distraction terrifiante.

Jade Sayers, critique

Ce week-end, je terminerai Danganronpa 1 & 2 Reload si c’est la dernière chose que je fais. À moins que je ne me laisse distraire par un jeu PSN bon marché avec une liste de trophées facile, ce qui est probablement plus probable! J’ai aussi acheté AI: The Somnium Files cette semaine, alors j’espère que j’aurai l’occasion d’y jouer à un moment donné aussi!

Et à quoi jouez-vous ce week-end? Rembourrez votre lame et faites-nous part de vos projets dans la section commentaires ci-dessous.