C’est la confrontation avec Big Tech au Congrès aujourd’hui – comment regarder, et plus de nouvelles technologiques

Bezos, Cook, Pichai et Zuckerberg affrontent le Congrès

Super court ici car tout est sur le point d’arriver:

C’est un grand jour, comme en témoignent les PDG d’Amazon, Apple, Facebook et Google, alias Bezos, Cook, Pichai et Zuckerberg, devant le Congrès. Les membres du sous-comité antitrust du pouvoir judiciaire de la Chambre chercheront des réponses, alors qu’ils examineront d’éventuelles lois antitrust nouvelles et mises à jour qui pourraient limiter la Big Tech pour la première fois depuis des décennies.

Tout sera sur Zoom, donc les vues viscérales en personne (et le cosplayer traditionnel de Monopoly Man) seront manquantes, et cela pourrait être un peu plus restreint.

Ce sera la première apparition de Jeff Bezos devant le Congrès. Nous avons déjà vu les autres.

Que veux-tu savoir?

C’est probablement la seule introduction que vous pouvez lire à l’avance: «Que faut-il surveiller lors de l’audition du PDG Big Tech du Congrès» (Wired), bien que si vous ne voulez pas encore des détails épais, le guide Gizmodo est un peu plus rapide et plus évident. Par exemple, pourquoi Microsoft ne sera-t-il pas là? (En fait, personne ne le sait vraiment.)

Des déclarations liminaires ont déjà été faites avec TechCrunch pour extraire les détails qui comptent. Apple dit que le marché des smartphones est farouchement concurrentiel et qu’il ne peut donc pas être anticoncurrentiel, Google parle aussi de ses rivaux, Facebook fait tapis pour l’Amérique contre l’Amérique. La Chine, tandis que la petite Amazon dit qu’elle est tout simplement minuscule: Amazon affirme qu’elle représente «moins de 1% du marché de détail mondial de 25 billions de dollars et moins de 4% du commerce de détail aux États-Unis».

Les rapports indiquent que les législateurs apporteront des preuves de stratégies de «copier-tuer-acquérir» où les concurrents sont écrasés par des applications et des stratégies réactionnaires agressives, ou simplement acheter des problèmes pour les faire disparaître,

Quand : il descend à 12 h HE aujourd’hui, et vous pouvez le regarder gratuitement ci-dessous à partir de YouTube. Vous savez, celui qui appartient à Google.

Aussi: Apple menace de supprimer Airbnb de l’App Store sur commission d’expériences virtuelles. Pas un bon look. (MacRumeurs)

1. Le CES 2021 est en ligne uniquement, et vous savez déjà pourquoi (Autorité Androidy). C’est probablement une nouvelle secondaire pour savoir si cela se produirait encore en personne! Mais c’est une perte assez énorme pour l’industrie qui se réunissait à Vegas chaque année pour montrer la technologie pour l’année à venir et au-delà, en réseau, etc. Mes collègues sont essentiellement soulagés par le stress. L’IFA 2020 de Berlin est toujours en cours, mais avec des limites et des contrôles stricts.

2. Cela pourrait être notre premier regard dans le monde réel sur le Galaxy Z Fold 2 (Autorité Android).

3. OnePlus Nord contre la fusillade rapide de l’appareil photo iPhone SE: vous choisissez le gagnant, et mon choix se penche vers l’iPhone avec le Nord simplement si doux. Voici aussi la critique du Nord (Autorité Android).

4. L’Alpha a7S III de Sony est officiel et il est conçu pour enregistrer des vidéos 4K, mais pas 8K (Autorité Android).

5. Le prochain téléviseur microLED 4K de 163 pouces de LG est idéal pour les murs sans ornements de votre nouveau manoir (notebookcheck.net).

6. Notre guide pour choisir le meilleur étui pour votre nouveau téléphone (Autorité Android).

7. « Cette application garde mes plantes en vie, non grâce à moi. » (Gizmodo).

8. Le Gogoro Eeyo 1s est le vélo électrique en fibre de carbone le plus léger que les gens aient essayé à ce jour (CNET).

9. Mellow a rendu sa machine sous vide «intelligente» (qui est sortie depuis 2014) stupide, à moins que vous ne payiez des frais mensuels (Le bord). Aussi: les lunettes intelligentes canadiennes deviennent « hors ligne » (c’est-à-dire redevenant des lunettes normales) quelques semaines à peine après l’achat de l’entreprise par Google (CTV).

10. Le vaisseau spatial de Virgin Galactic a six sièges passagers et beaucoup de fenêtres: ça a l’air bien, mais ce sont des rendus? (Ars Technica).

11. Des scientifiques fous font revivre des microbes vieux de 100 millions d’années, mais n’ayez crainte! (Filaire).

12. Le plus grand projet de fusion nucléaire au monde commence son assemblage en France: «La fusion nucléaire promet une énergie propre et illimitée mais, malgré 60 ans de recherche, elle n’a pas encore surmonté les défis techniques liés à l’exploitation de quantités d’énergie aussi extrêmes.» Ouaip. (Le gardien).

13. Je pense que le Les chèvres disco valent le détour aujourd’hui en particulier (Twitter).

14. «Nous nous préparons à lancer Perseverance Mars Rover et Mars Helicopter Ingenuity de la NASA. Demandez-nous tout sur notre #CountdownToMars! » (r / askcience). 80% de chances de conditions météorologiques favorables pour le lancement de demain.

