Virgin Galactic présente le plan de vol d’essai de SpaceShipTwo pour obtenir une licence de la FAA pour les voyages de passagers

Une licence d’opérateur commercial peut être à un seul vol spatial pour Vierge Galactique .

Le plus récent de l’entreprise SpaceShipDeux véhicules , VSS Unity, a atteint l’espace suborbital à deux reprises sur des vols d’essai pilotés, d’abord en décembre 2018, puis à nouveau en février 2019. Une ou deux missions supplémentaires devraient suffire pour satisfaire aux exigences de licence de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, a déclaré George Whitesides , Chief Space Officer de Virgin Galactic.

« Nous espérons que les données que nous en tirons [coming] vol – ou peut-être un de plus, mais en quelque sorte dans un ou deux vols – nous donne les données finales dont nous avons besoin pour effacer notre licence d’exploitation commerciale », a déclaré Whitesides lors d’une conférence de presse le mardi 28 juillet.

L’objectif principal de l’événement médiatique était de discuter Intérieur de la cabine du SpaceShipTwo , le design dont Virgin Galactic a dévoilé mardi.

Le SpaceShipTwo à six passagers et à deux pilotes est transporté en altitude par un avion porteur appelé WhiteKnightTwo. À une altitude d’environ 50 000 pieds (15 000 mètres), SpaceShipTwo se sépare et déclenche son moteur-fusée embarqué, qui propulse l’engin ailé jusqu’à l’espace suborbitaire.

Les passagers à bord du SpaceShipTwo pourront voir la courbure de la Terre contre la noirceur de l’espace et expérimenter quelques minutes de apesanteur avant de redescendre pour un atterrissage sur la piste du Spaceport America du Nouveau-Mexique, le centre commercial de Virgin Galactic.

Environ 600 personnes ont réservé une place à bord du spaceliner suborbitaire, au prix (le plus récemment) de 250 000 $ par billet. Ce chiffre est susceptible d’augmenter un peu dans un proche avenir, a déclaré mardi Whitesides. Mais il a également souligné que Virgin Galactic vise à faire baisser le prix à long terme, rendant les vols spatiaux accessibles à plus de personnes dans le monde.

Les deux vols spatiaux de VSS Unity à ce jour provenaient tous deux de Mojave Air et Space Port en Californie, qui se trouve près du siège de The Spaceship Company, la filiale de fabrication de Virgin Galactic. Mais Spaceport America accueillera les prochaines missions spatiales de l’entreprise; VSS Unity et son avion porteur, un véhicule WhiteKnightTwo connu sous le nom de VMS Eve, ont déménagé sur le site du Nouveau-Mexique plus tôt cette année pour terminer leur campagne d’essais.

Cette campagne de test ne se terminera pas avec un ou deux vols pilotes à venir, même s’ils obtiennent à Virgin Galactic une licence d’exploitation commerciale de la FAA.

La phase finale « sera un petit nombre de vols qui auront quelques passagers tests – pas seulement un, mais en fait quatre – à l’arrière, où nous ferons les protocoles finaux de test de l’expérience client », a déclaré Whitesides. (Le Vol d’essai de février 2019 transportait un passager – Beth Moses, instructeur d’astronaute en chef de Virgin Galactic.)

« Et, en supposant que tout se passe bien, nous serions alors en mesure de faire voler Sir Richard dans l’espace », at-il ajouté. « Ce sera évidemment un grand moment pour l’entreprise et pour tout le monde. »

Sir Richard est Richard Branson, fondateur du groupe de sociétés Virgin, qui comprend Virgin Galactic. Branson a souligné à plusieurs reprises que lui et sa famille prévoyaient de participer au premier vol opérationnel de SpaceShipTwo.

La mission de Branson sera la première d’une série de véhicules pilotés par plusieurs SpaceShipTwo au cours des prochaines années, si tout se passe selon le plan de Virgin Galactic. Deux SpaceShipTwos supplémentaires sont en construction en Californie, et le hangar de Virgin Galactic à Spaceport America peut accueillir simultanément cinq des avions spatiaux et deux WhiteKnightTwos.

