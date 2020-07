La finale mondiale de la Clash Royale League 2020 aura lieu à Shanghai

in

Le 2020 Clash Royale La finale mondiale de la Ligue (CRL) se dirige vers Shanghai, en Chine, a annoncé aujourd’hui Supercell. Huit équipes des CRL Est et Ouest se battront pour le titre de champion du monde 2020 les 5 et 6 décembre.

Supercell a déclaré qu’il était «pleinement conscient» des restrictions de voyage en raison de la pandémie de COVID-19 et surveillera la situation «pour déterminer les productions, la billetterie et les plans d’audience en direct». Plus de détails seront révélés à l’approche de la finale mondiale.

C’est la première fois que le CRL East, introduit en 2020 par la fusion des régions Asie et Chine, enverra des équipes en finale mondiale.

Supercell n’a pas révélé d’autres informations sur l’événement.

Avec huit équipes en compétition, il est sûr de supposer que les quatre meilleures équipes de la saison d’automne des CRL Est et Ouest respectivement passeront à la finale mondiale.

La saison d’automne 2020 pour la CRL Est débutera le 15 août avec 225 000 $ à gagner. Les huit mêmes équipes de la saison précédente sont en compétition. Supercell n’a toujours pas annoncé les détails de la saison d’automne du CRL West.

Team Liquid est le champion du monde en titre après avoir battu le Chinois W.EDGM 3-1 en finale l’an dernier. La finale mondiale des CRL 2019 s’est tenue au Shrine Expo Hall de Los Angeles et a présenté un prize pool de 400 000 $.

