Certains propriétaires de OnePlus Nord signalent des problèmes de teinte d’écran

Les utilisateurs de OnePlus Nord signalent des teintes d’écran vertes ou violettes à des niveaux de luminosité faibles.

La société affirme qu’il s’agit d’un trait inhérent aux écrans OLED, et non d’un problème.

Le lancement d’un téléphone populaire est généralement suivi de rapports de pépins des premiers utilisateurs, et c’est clairement le cas avec le OnePlus Nord.

À 9to5Google rapports, les utilisateurs des forums officiels OnePlus et Reddit ont remarqué une teinte d’écran verte, violette ou jaune à de faibles niveaux de luminosité, généralement autour du seuil de 20% à 25%. Comme vous pouvez l’imaginer, cela peut être gênant si vous regardez votre téléphone dans une pièce faiblement éclairée.

OnePlus n’est pas nouveau dans ce genre de problèmes. Certains propriétaires de 8 Pro ont vu une teinte qui a finalement nécessité des mises à jour logicielles pour y remédier.

Cependant, le logiciel n’est peut-être pas à blâmer dans ce cas. Dans une déclaration à 9 à 5, OnePlus a déclaré que la teinte à faible luminosité était «caractéristique de tous les écrans OLED» et que la quantité variait d’un écran à l’autre. «Ce n’est pas un problème de qualité», a ajouté la société. Cela peut être inhérent au panneau du Nord, en d’autres termes, et ne disparaîtra pas avec les correctifs.

Voir également: Le meilleur écran de téléphone Android de mi-2020

Cela est vrai au moins dans une certaine mesure. La teinte de l’écran à faible luminosité est courante sur les écrans OLED, quel que soit le fabricant du téléphone ou de l’écran. Les utilisateurs ont signalé une teinte sur les téléphones Galaxy S20 (même si cela nécessitait une correction), par exemple, et vous pouvez voir une légère teinte sur les iPhones équipés d’OLED si vous regardez de près. Vous n’éviterez pas complètement ce trait, peu importe vos efforts.

Le degré de teinte varie, cependant, et c’est peut-être le vrai problème. Si la teinte est inhérente à l’écran, vous devrez peut-être augmenter la luminosité ou vivre avec la décoloration là où elle est plus gérable sur d’autres téléphones. L’écran du Nord est meilleur que ce à quoi vous vous attendez pour le prix entre son taux de rafraîchissement de 90 Hz et un lecteur d’empreintes digitales rapide, mais cela ne signifie pas qu’il est exempt de limitations.