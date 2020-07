La mise à jour de Big Sekiro ajoute un nouveau mode Boss Rush et plus encore cet automne

Sekiro: Shadows Die Twice a maintenant plus d’un an, et c’est donc une agréable surprise que le développeur FromSoftware ait annoncé une nouvelle mise à jour prévue pour cet automne. La mise à jour n’est pas un simple patch; au lieu de cela, il ajoute de nouvelles fonctionnalités importantes au jeu, y compris un redoutable mode de course de boss.

La mise à jour gratuite de Sekiro est prévue pour le 29 octobre et ajoute trois nouvelles fonctionnalités clés au jeu. Le premier, appelé Reflection of Strength ou Gauntlet of Strength (la traduction en anglais sur le site utilise les deux titres), permet aux joueurs d’affronter les boss qu’ils ont battus individuellement ou en séquence – en fait, un mode de course de boss. « Rematch a déjà battu des boss dans des batailles simples et consécutives », dit From. «Les ennemis extraordinaires qui ont autrefois fait obstacle à la victoire peuvent être combattus encore et encore à votre guise.

Il existe déjà des mods qui font cela, bien sûr – le mod de course de boss de Sekiro fait exactement ce qu’il dit sur l’étain, et il y a même un mod qui transforme chaque ennemi de Sekiro en boss final. Vous voudrez peut-être consulter notre guide des boss Sekiro pour vous rafraîchir la mémoire sur la façon de tirer le meilleur parti de ces adversaires brutaux.

Une autre fonctionnalité à venir est Change Form, qui vous permet de changer l’apparence cosmétique de Wolf. Encore une fois, nous avons vu des mods qui font cela – comme celui qui transforme Wolf en Woody de Toy Story – mais avec la mise à jour officielle, vous pourrez choisir entre trois nouvelles formes, y compris « Old Ashina Shinobi » et « Tengu ». ». Vous devrez déverrouiller les formulaires en répondant à certaines exigences du jeu, et à la mode typique de From, le studio se garde de savoir ce que c’est.

Enfin, il y a le nouveau système Remnants. Grâce à cela, vous pourrez «envoyer un enregistrement de votre action aux mondes d’autres shinobi», explique From. Ce sont des séquences d’action qui peuvent durer jusqu’à 30 secondes et vous pouvez même y joindre des messages. C’est une combinaison des systèmes de stéatite et de taches de sang dont vous vous souviendrez de Dark Souls – mais cette fois, vous aurez un peu plus de contrôle sur ce que les autres joueurs voient dans leur jeu.

Encore une fois, la mise à jour est gratuite et devrait être lancée le 29 octobre. «Que vous soyez familier avec Sekiro ou que vous ne l’ayez pas encore essayé, nous espérons que cette mise à jour vous plaira un peu», déclare From.

Partager : Tweet