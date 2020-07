Sekiro: Shadows Die Twice obtient le mode multijoueur passif

From Software a une mise à jour majeure pour Sekiro: les ombres meurent deux fois a annoncé qu’un mode multijoueur passif sera intégré.

La mise à jour sera publiée le 29 octobre et sera disponible pour tous les joueurs de Sekiro: les ombres meurent deux fois sois libre. Le multijoueur passif permet aux joueurs d’enregistrer et de télécharger des enregistrements de leurs actions pendant 30 secondes afin que les autres joueurs puissent les voir. Il peut s’agir de combats de boss, de passages difficiles, de secrets de jeu et bien plus encore. Cela permet aux autres joueurs d’apprendre et de progresser.

Avec Gantelets de force vous avez également la possibilité de défier à nouveau des boss déjà vaincus, et il existe trois nouvelles formes pour le protagoniste de personnaliser son apparence. Vous pouvez trouver tous les détails dans le changelog suivant:

RÉFLEXION DE LA FORCE / GAUNTLET DE LA FORCE

Rematch des boss précédemment vaincus dans des batailles simples et consécutives. Les ennemis extraordinaires qui ont jadis fait obstacle à la victoire peuvent être combattus encore et encore à votre guise.

MODIFIER LE FORMULAIRE

Changez l’apparence extérieure du loup. Vous avez le choix entre trois nouvelles formes en fonction de votre humeur, notamment «Old Ashina Shinobi» et «Tengu».

VESTIGES

Envoyez un enregistrement de vos actions aux mondes des autres shinobi. Les enregistrements «restants» peuvent durer jusqu’à 30 secondes et peuvent également être apposés avec un message. Partagez vos stratégies et astuces via le réseau pour élargir la portée du jeu.

En conclusion, l’éditeur Activision confirme que Sekiro: Shadows Die Twice s’est vendu à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde.