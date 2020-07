Cela pourrait être notre meilleur look à ce jour sur le OnePlus Nord

Tipster Evan Blass a divulgué des rendus du OnePlus Nord.

Les images nous donnent le meilleur aperçu du nouveau téléphone de milieu de gamme jusqu’à présent.

Ils confirment également une configuration de caméra frontale double et un réseau de quatre caméras à l’arrière.

Le OnePlus Nord est presque lancé, avec des informations à ce sujet provenant de sources officielles et non officielles sur une base quotidienne. Maintenant, le pronostiqueur populaire Evan Blass a publié deux nouveaux rendus du prochain smartphone de milieu de gamme, nous donnant notre meilleur aperçu de l’appareil à ce jour.

Les images montrent l’avant et l’arrière du OnePlus Nord, confirmant ce que nous avons entendu des fuites jusqu’à présent. Découvrez-les ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir dans les rendus ci-dessus, le OnePlus Nord semble avoir les mêmes coins arrondis et les lunettes minces que les OnePlus 8 et 8 Pro. Cependant, au lieu d’une seule caméra perforée, il y a deux caméras selfie placées dans une pilule en forme de boîtier en haut à gauche de l’écran. Une fuite précédente a suggéré qu’il s’agissait d’une paire 32MP + 8MP, et une image taquine antérieure faisait allusion à la découpe en forme de pilule.

Le OnePlus Nord pourrait être un favori des fans, mais il n’est pas fait pour les fans Avant le lancement prochain du OnePlus Nord, Android Authority s’est entretenu (virtuellement, bien sûr) avec le co-fondateur et directeur de OnePlus Global, Carl Pei, et le vice-président de OnePlus France, Akis Evangelidis, pour parler… Voir aussi The Boys obtient la bande-annonce de la deuxième saison

À l’arrière, nous voyons une configuration à quatre caméras alignées verticalement, par opposition au réseau de caméras triple qui était initialement rumeur. Une fois de plus, les spécifications de la configuration de la caméra arrière ont fuité, suggérant un combo 48MP + 8MP + 5MP + 2MP. Un module flash repose sur le côté de cette configuration quad-appareil photo.

Ailleurs, nous voyons les bascules de volume sur la gauche du OnePlus Nord tandis que le bouton d’alimentation et ce qui ressemble à un curseur d’alerte sont placés sur le bord droit.

Ce ne sont pas les seules images divulguées par Blass, car l’informateur a également publié un aperçu de ce qui semble être un cas mettant en vedette les composants internes du OnePlus Nord. Plus précisément, il semble que OnePlus donne un cri à YouTuber JerryRigEverything.

L’image ci-dessus confirme également la présence d’un port USB-C mais sur la prise casque 3,5 mm. Ce serait une omission décevante si elle était confirmée, car le port se trouve toujours sur la grande majorité des téléphones de milieu de gamme.

Pour ce que ça vaut, le code QR vu dans l’image ci-dessus pointe vers un clip pour Eiffel 65’s Blue. Au moins, ce n’est pas un Rickroll.