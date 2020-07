Naya Rivera (‘Glee’), disparu dans un lac, son fils retrouvé seul sur le bateau

L’actrice Naya Rivera, connue pour son rôle de Santana Lopez dans ‘Glee’, est devenue l’objet d’une enquête sur une disparition. Pendant les vacances qu’elle avait prises avec son fils de quatre ans, l’interprète aurait pu se noyer en nageant dans le lac Piru, situé dans une réserve naturelle du comté de Ventura (Californie).

Naya Rivera dans ‘Glee’

Comme le précise le délai, la disparition aurait eu lieu dans l’après-midi du mercredi 8 juillet. À 13 h ce jour-là, Rivera a loué un bateau pour visiter le lac avec son fils. Trois heures plus tard, le garçon a été retrouvé seul et a reconnu qu’il avait nagé avec sa mère, mais que il fut un temps où elle plongeait dans l’eau et ne revenait pas.

Ces déclarations ont conduit le département du shérif du comté à classer Rivera comme victime possible de noyade, déployant un appareil pour essayer de le localiser dès que possible. A tel point que les autorités compétentes Ils ont eu recours à des moyens tels que des drones, des hélicoptères et du matériel de plongée pour suivre à fond la zone, mais n’a pas encore trouvé où se trouve l’actrice.

La recherche paralysée

Cependant, en raison de la taille de la réservation, il n’a pas été possible de l’examiner dans son intégralité le premier jour de la recherche. L’arrivée de nuit a mis un terme à l’opération, qui reprendra jeudi matin. Comme le souligne People, le fils de Rivera portait un gilet de sauvetage lorsqu’il a été retrouvé à côté d’un autre gilet, qui pourrait être celui de sa mère.