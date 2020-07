Vous voulez la guitare d’Ellie de The Last of Us 2 dans la vraie vie? Il y a un coût

Avec The Last of Us: Part II, la guitare acoustique est devenue symbolique de la relation entre Joel et Ellie. Sans entrer dans le territoire des spoilers, il y a plusieurs points dans le jeu où Ellie peut ramasser cet instrument et jouer, vous donnant la liberté de choisir des accords et de gratter en utilisant le pavé tactile du contrôleur. Cela a déjà généré des résultats impressionnants, comme vous pouvez l’imaginer.

Mais qu’en est-il de la guitare elle-même? Celui qu’Ellie possède dans le jeu est une guitare particulière, basée sur une marque et un modèle réels. Naughty Dog s’est associé à Taylor pour concevoir l’instrument pour le jeu, mais ils sont allés plus loin. Oui, vous pouvez maintenant pré-commander une réplique de la guitare en jeu afin de pouvoir continuer à vous entraîner loin de tout le bruit post-apocalyptique.

L’instrument réel est une édition spéciale du modèle 314ce de Taylor, et c’est une correspondance exacte de la guitare d’Ellie. Il est livré avec cette décoration de papillon de touche et un étui rigide pour que vous puissiez le transporter à travers Seattle.

Disponible en pré-commande dès maintenant sur PlayStation Gear, la guitare coûte 2 299 $. Alternativement, vous pouvez attraper une mini guitare ornée du tatouage d’Ellie pour 699 $. Les précommandes pour les deux instruments se terminent le 31 juillet et sont expédiées le 28 août.

Allez-vous précommander une de ces guitares The Last of Us 2? Jouez-nous un morceau dans la section des commentaires ci-dessous.