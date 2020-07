Ce sont toutes les premières de fiction et de divertissement d’Antena 3 qu’elle promeut déjà pour l’automne 2020

Après une étrange scène télévisuelle où la crise des coronavirus a bouleversé de nombreux plans des réseaux de télévision, il semble que tout soit déjà revenu à la normale. Ils veulent déjà lancer leurs espaces et que le public les voit, donc Antena 3 est déjà en train de réchauffer les moteurs pour promouvoir tout ce qui va arriver dans la nouvelle saison.

Chenoa dans ‘TCMS’, Jorge Fernández dans ‘Le jeu des anneaux’ et Unax Ugalde et Olivia Molina dans ‘La valla’

Atresmedia a des listes de plusieurs séries publiées dans Atresplayer Premium qui seront enfin ouvertes à ceux qui ne sont pas abonnés. Ces séries sont «La valla» et «El nudo», deux fictions intéressantes qui ont séduit les téléspectateurs qui les ont déjà appréciées. Les deux épisodes et ayant déjà une durée de 50 minutes Pour chacun d’eux, un chapitre par semaine devrait être diffusé.

Retours, premières et nouvelles versions

Quant aux espaces de divertissement, Antena 3 est chargé de contenu. L’un des plus attendus est le retour de la huitième édition de «Tu cara me suena», qui a été interrompue par l’état d’alarme et qui Il a décidé de ne pas revenir plus tôt afin de pouvoir reprendre les enregistrements avec le public sur le plateau.. Après 11 galas, Jorge González remporte l’édition avec 220 points et est suivi de Nerea Rodríguez (202) et des Gemeliers (193). Dans la file d’attente sont Mario Vaquerizo (157) et El Monaguillo (121).

L’une des grandes nouveautés arrive est la première de ‘Mask Singer: guess who sings’, qui a déjà commencé à le promouvoir avec des gens masqués par Madrid. Il sera présenté par Arturo Valls et mettra en vedette Ainhoa ​​Arteta, José Mota et Los Javis au jury. ‘La Voz’ reviendra également avec une nouvelle saison et deux autres espaces qui reviendront, mais réformés, sont ‘Qui veut être millionnaire?’ et «Le jeu des anneaux». Les deux espaces choisissent dans leurs nouvelles éditions d’avoir des visages populaires pour concourir dans leurs versements.