La production de PS5 aurait doublé pour répondre à la demande

Sony augmente sa production de consoles PlayStation 5, selon un nouveau rapport de Bloomberg.

La publication a publié un rapport plus tôt cette année, selon lequel Sony fabriquerait moins d’unités PS5 pour le lancement que pour la PS4. Cependant, cette nouvelle histoire suggère que le titulaire de la plateforme augmentera en fait la production. C’est pour répondre à la demande des fans, mais aussi pour répondre à la demande de ceux qui ressentiront encore les effets du COVID-19 et de la quarantaine. Apparemment, Sony prédit que la situation actuelle signifiera que plus de personnes chercheront à acheter une PS5 alors qu’elles sont confinées à l’intérieur.

L’objectif précédent était de fabriquer 5 à 6 millions de PS5 d’ici la fin de mars 2021. Des sources anonymes affirment maintenant que Sony envisage de produire 10 millions d’ici la fin de cette année – 5 millions d’ici la fin septembre et 5 autres millions entre Octobre et décembre. La production du contrôleur DualSense PS5 devrait également augmenter en conséquence.

Une chose importante à noter est que ces chiffres ne correspondent pas à ce qui sera disponible chez les détaillants. Sony prévoit qu’il y aura des retards logistiques qui signifieront que la PS5 pourrait encore être en pénurie dans les magasins, même avec le double de la production.

En d’autres termes, Sony crée beaucoup plus de consoles PS5 au début, mais vous pourriez toujours avoir du mal à en obtenir une. Nous supposons que la meilleure chose à faire si vous voulez que la machine de nouvelle génération soit mise en place ces précommandes PS5 dès que possible. Les pages pour PS5 et les produits connexes commencent à apparaître sur des endroits comme Amazon, et nous serons sûrs de partager tous les liens dès que possible.