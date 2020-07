Deal: Far Cry Series Going Dirt Cheap sur le PlayStation Store après Far Cry 6 Reveal

Au cas où vous l’auriez manqué, Far Cry 6 a été officiellement annoncé lors du récent événement Ubisoft Forward. Le jeu de tir en monde ouvert revient dans un cadre plus exotique, se déroulant cette fois sur l’île fictive de Cuba, Yara. Pour célébrer l’annonce, Ubisoft se sent généreux et a considérablement baissé les prix PlayStation Store des précédents jeux PS4 de la série.

Far Cry 3 Classic Edition – sans doute le meilleur du lot – est un maigre 2,99 $ / 2,49 £, Far Cry 4 est tombé à 5,99 $ / 8,24 £, et plus récemment, Far Cry 5 a été réduit à seulement 8,99 $ / 6,99 £ . Obtenir les trois ne vous coûtera que 17,97 $ / 17,72 £, ce qui est considérablement inférieur à Far Cry 3 avant les remises. Ce sont des baisses de prix assez folles.

Allez-vous profiter de cette vente sur les jeux Far Cry? Voulez-vous rattraper la série avant la sixième entrée principale? Obtenez ces portefeuilles dans les commentaires ci-dessous.