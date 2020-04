Ce sont les motos préférées de l’Inde dans la gamme Rs 2-3 lakh

SIAM a publié les données de vente pour FY2020 et sur cette base, nous avons compilé une liste des motos les plus vendues en Inde dans la gamme de Rs 2-3 lakh.

Le marché indien de la moto a vraiment évolué au cours des deux dernières années et nous voyons progressivement le marché évoluer vers le segment premium des motos. En particulier, les motos de la gamme de Rs 2-3 lakh en Inde ont connu un grand boom au cours des deux dernières années. La semaine dernière, la Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) a publié les chiffres de vente pour l’exercice 2020 (avril 2019-mars 2020). Alors que les ventes globales dans tous les segments ont certainement chuté au fil des ans, certains modèles ont en fait montré une croissance en nombre depuis l’exercice 2019. Ici, nous avons compilé la liste des motos les plus vendues en Inde entre la gamme Rs 2-3 lakh.

Royal Enfield 650 Twins

Les Royal Enfield 650 Twins sont les motos les plus vendues dans la gamme de Rs 2-3 lakh pour FY2020.

Ce n’est pas vraiment une surprise car Royal Enfield a largué une bombe avec les nouveaux 650 jumeaux. RE a vendu jusqu’à 20 188 unités sur les 650 jumelles de l’exercice 2020 et c’est certainement la moto la plus vendue entre la gamme Rs 2-3 lakh. Les prix pour les jumeaux Royal Enfield 650 commencent à partir de Rs 2,64 lakh. Au cours de l’exercice 2019, RE a vendu 5 168 unités de ces 650 jumeaux, ce qui représente une augmentation massive de 291% des ventes sur une seule année. Royal Enfield a également exporté 19 597 unités des 650 lits jumeaux (presque les mêmes que les ventes intérieures) au cours de l’exercice 2020, ce qui en fait les exportations les plus populaires du fabricant.

KTM Duke 250

La KTM Duke 250 est la moto la plus abordable dans cette fourchette de prix à seulement 2 roupies lakh et son excellent rapport qualité-prix.

La popularité de KTM est en constante augmentation et ce n’est pas vraiment une surprise que leurs motos soient l’une des plus vendues dans cette gamme de prix. Le Duke est l’une des motos nues les plus populaires du pays à l’heure actuelle à travers ses différents déplacements et c’est le Duke 250 qui est sorti en tête du tableau des ventes. Au prix de Rs 2 lakh (ex-showroom), KTM a vendu 6 709 unités du Duke 250 en FY2020. Par rapport à l’exercice 2019 où KTM a vendu 6 019 unités du Duke 250, ils ont enregistré une croissance de 11,5%.

KTM Duke 390, RC 390 et Adventure 390

Après la Duke 250, la série 390 de KTM figure de nouveau parmi les motos les plus vendues de la gamme Rs 2-3 lakh

Après la Duke 250, la série 390 n’est pas loin derrière la Duke 250. En fait, la série 390 est le seul segment de KTM à avoir une moto de tous les genres – une street nue, une moto sportive et aussi un touriste d’aventure. Les prix de la gamme 390 commencent à partir de Rs 2,48 lakh, et bien que KTM n’ait pas révélé le chiffre de vente individuel de ces motos, l’unité de vente combinée pour la plate-forme 390 s’élève à 5 962 unités. Alors que la plupart de la gamme KTM a connu une baisse en nombre, les ventes de la gamme 390 ont en fait légèrement augmenté, probablement en raison de la nouvelle 390 Adventure. Au cours de l’exercice 2020, les ventes de la plateforme 390 de KTM ont augmenté de 1,2%, par rapport aux 5891 unités vendues au cours de l’exercice 2019.

Royal Enfield Classic 500

Bien que la Royal Enfield Classic 500 ait été abandonnée, elle était l’une des motos les plus vendues dans ce segment au cours de l’exercice 2020

Royal Enfield a maintenant abandonné la plate-forme 500cc – qui comprenait le Classic 350 et le Thunderbird 350 – avec l’arrivée des normes BS6. Le Classic 500 était l’un de leurs produits les plus populaires et il est vraiment regrettable qu’il ait maintenant été abandonné. Cependant, avant sa suppression, c’était l’une des motos les plus vendues au-dessus de Rs 2 lakh et a donc gagné une place dans cette liste. RE a vendu 4 925 unités du Classic 500 au cours de l’EF2020 et cela représente toujours une baisse massive de 74,4% des ventes par rapport aux 19282 unités vendues au cours de l’EF 2019.

TVS Apache RR 310

Pour conclure cette liste, vous trouverez le TVS Apache RR 310.

La TVS Apache RR 310 est une excellente moto pour son prix et une des meilleures dans ce segment des motos sportives entièrement carénées. Au prix de Rs 2,40 lakh, TVS a vendu 2 299 unités de l’Apache RR 310 soit FY2020 et obtient la dernière place dans notre liste. C’est un rival direct du KTM RC 390 et si l’on tient compte des chiffres de vente individuels, le TVS a certainement fait mieux. Il a cependant enregistré une baisse massive des ventes par rapport à l’exercice 2019 où il a vendu presque le double avec 4.525 unités. TVS a apporté une amélioration significative à la moto avec sa conformité BS6 ​​et nous espérons que cela contribuera à nouveau à augmenter les ventes de la moto l’année prochaine.