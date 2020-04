The Croods 2 – Date de sortie, [CAST], Intrigue, détail de l’histoire et plus

– Publicité –



The Croods 2 Déclaré par les fabricants, nous avons la date de sortie, le casting, l’intrigue, le scénario et tout. La suite du drame familial – The Croods sortira! Ici!

Que savons-nous exactement sur les Croods 2?

The Croods de DreamWorks Animation a reçu des critiques de la critique et a été un succès au box-office, publié en 2013. Le film a été écrit et réalisé par Chris Sanders et Kirk DeMicco. L’animation a été animée par ordinateur et placée dans le thème du film.

De quoi parle le film?

The Croods se déroule à un âge littéraire préhistorique, « Le Croodacé » (le jeu de mots, Crétacé, Croodacé) et a également des créatures fictives. Tout commence quand un homme des cavernes – Papa Crood a son statut de chef de la chasse en danger, quand un nouvel individu révèle les garanties d’une terre exotique alors qu’il cherche une nouvelle maison, et sa maison ruinée. Le film touche aussi nous voyons dans la vie – la rébellion des adolescents entre autres. Le Croods l’est.

Lorsque la quatrième et dernière année a été diffusée, le film a donné naissance à une émission de télévision en décembre 2015, et elle a duré jusqu’en 2017. L’aube de ce Croods a fait face aux événements du film, et à leurs expériences et à la lutte contre les créatures sauvages pour rester au sommet de cette séries.

Quand sortira The Croods 2?

Décembre 2020, le Croods Two devrait être lancé le 23 décembre. Joel Crawford le dirigera et Mark Swift en sera le fabricant.

La bande-annonce est-elle sortie de The Croods 2?

Il n’y a pas eu de lancement de bande-annonce pour le moment.

Qui sont les artistes voix off des Croods 2?

Des modifications ont été subies par la distribution de voix pour le film, mais nous pouvions anticiper la grande majorité du lancer.

Nicolas Cage Grug – Papa Crood

Catherine Keener Ugga – Mama Crood

Emma Stone comme Eep Crood

Ryan Reynolds comme Guy

Chris Sanders comme ceinture

Clarke Duke en tant que Thunk Crood

Cloris Leachman en tant que Gran

Randy Thom comme Sandy Crood

Leslie Mann dans un ménage qui est rival en tant que mère

Kelly Marie Tran de la famille rivale, comme Dawn

Peter Dinklage comme Phil Betterman

