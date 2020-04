433 166 $ collectés par # Creators4Comics pour les librairies de bandes dessinées américaines

Crédits: # Creators4Comics



# Creators4Comics a annoncé que la campagne de charité avait permis de collecter jusqu’à présent 433166 $ aux États-Unis. La campagne de cinq jours a organisé et vendu aux enchères divers art, services, expériences et plus originaux de créateurs de bandes dessinées, les soumissionnaires gagnants faisant un don direct à la Book Industry Charitable Foundation, qui a organisé un fonds pour les détaillants américains de bandes dessinées.

« Les magasins de bandes dessinées et les librairies indépendantes ont soutenu tant d’entre nous », a déclaré l’écrivain Kami Garcia, qui avait initialement organisé # Creators4Comics. « Ce ne sont pas seulement des endroits où nous achetons des livres et des bandes dessinées. Ces magasins sont des endroits où nous trouvons notre place. »

# Creators4Comics a été organisé par Garcia, Brian Michael Bendis, Gwenda Bond, Sam Humphries et Phil Jimenez.

Au cours de la campagne de cinq jours, des articles ont été vendus aux enchères par de nombreux créateurs, notamment Frank Miller, Neil Gaiman, Patton Oswalt, Kelly Sue DeConnick, Joe Hill, Shannon Hale, Mike Mignola, Brad Meltzer, Mariko Tamaki, Scott Snyder, Greg Capullo, Marissa Meyer, Danielle Paige, Gene Luen Yang, Tom King, Bryan Edward Hill, Jason Aaron, Marc Guggenheim, Gail Simone, Vita Ayala, Bryan Lee O’Malley, Cassandra Clare, Marieke Nijkamp, ​​Margaret Stohl, Jock, Mico Suayan et G Willow Wilson.

En outre, certains créateurs de bandes dessinées / célébrités comme Damon Lindelof, Robert Kirkman et Seth Meyers ont proposé des offres correspondantes pour certaines enchères.

La directrice générale de BINC, Pam French, a déclaré que # Creators4Comics avait permis à l’organisation de battre son record du plus grand nombre de fonds reçus en une journée.

« C’est incroyable la façon dont les créateurs et les fans se sont mobilisés pour soutenir nos amis, notre communauté, notre fondation », a déclaré l’écrivain Sam Humphries, qui faisait partie des organisateurs. « Cet argent fera la différence entre la vie et la mort pour les magasins de bandes dessinées et les librairies indépendantes. »