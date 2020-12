Ce que les jeux Star Wars peuvent apprendre du mandalorien

Encore, Le mandalorien raconte ce qui semble être l’un des plus «matures» Guerres des étoiles histoires en années tout en restant dans les limites d’une classification TV-14. Comment? Tout dépend de la façon dont le spectacle garde son ton ancré. Des choses fantastiques se produisent dans Le mandalorien, mais le tout dans les limites de la propre logique de l’émission.

Mando n’est pas un héros plus grand que nature comme Luke Skywalker, ou un héros qui est même complètement bon. Il est toujours un chasseur de primes et un mercenaire et a montré au début de la série qu’il travaillerait pour l’Empire si le travail payait beaucoup de beskar. Le monde de Mando n’est pas régi par le conflit entre le bien et le mal qui lie la saga cinématographique. Il y a beaucoup plus de zone grise dans la bordure extérieure, et c’est ce qui rend cette histoire unique.

1313, qui mettait en vedette Boba Fett, et Ragtag, un jeu sur un groupe de voleurs, semblait sur le point d’explorer cette grisaille avant qu’ils ne soient annulés. Peut-être que c’est une direction qu’Electronic Arts pourrait relancer maintenant qu’il raconte plusieurs histoires sur le bien contre le mal?

Donnez-nous un protagoniste facile à aimer

Cela peut sembler assez simple, mais c’est un concept qui a échappé à tant de Guerres des étoiles jeux que l’on a l’impression que quelqu’un devrait simplement préciser. j’ai vraiment aimé Star Wars Jedi: Ordre déchu, mais c’est le meilleur exemple d’un Guerres des étoiles jeu qui mettait en vedette un protagoniste dont la qualité la plus intéressante était d’être un Jedi. Vous pourriez le remplacer par un mannequin et perdre très peu de ce qui fait que ce jeu fonctionne.

Le mandalorienLes deux principaux protagonistes de la série sont restés sans nom pendant une grande partie de la série, mais étaient complexes, bien développés et, par-dessus tout, fondamentalement sympathiques. Il n’y a pas de guide pour créer un personnage sympathique, mais il est temps d’arrêter de se contenter Guerres des étoiles protagonistes du jeu qui ne sont guère plus que fonctionnels. Être un Jedi ne vous rend pas immédiatement intéressant.

Regardez vers les vraies racines de Star Wars