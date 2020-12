La nouvelle mise à jour de Microsoft Edge Dev regorge de fonctionnalités intéressantes

in

Microsoft Edge, qui est le navigateur phare incontestable de la société, devrait encore s’améliorer l’année prochaine.

Pour ceux qui ne le savent pas, il existe différents canaux de Microsoft Edge que vous pouvez installer pour obtenir une expérience différente. L’un des canaux Edge est « Developer Channel » et il est mis à jour une ou deux fois par semaine avec un mélange d’améliorations mineures et majeures, et c’est l’un des meilleurs moyens d’avoir un aperçu de toutes les fonctionnalités à venir.

Cette semaine, Microsoft Edge a été mis à jour vers la version 88.0.705.9 et les modifications incluses dans la mise à jour seront bientôt disponibles pour les utilisateurs bêta. La mise à jour de Microsoft Edge introduit un nouveau menu d’historique, la possibilité de générer des mots de passe forts, un nouveau mode image et image, etc.

Menu historique

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la mise à jour de Microsoft Edge est livrée avec un nouveau menu d’historique. Contrairement au menu d’historique actuel que nous avons dans Chrome ou Edge stable, le nouveau menu d’historique est conçu pour vous aider à revenir rapidement aux sites visités précédemment.

Le menu d’historique fonctionne désormais plus comme un hub avec des options pour ouvrir les sites visités précédemment, les onglets que vous avez récemment fermés et même les onglets que vous avez ouverts sur d’autres appareils.

De plus, le tout nouveau menu d’historique de Microsoft Edge peut désormais mémoriser les 25 derniers onglets fermés de n’importe quelle session de passage. Vous pouvez également développer la «fenêtre» fermée pour voir tous les onglets qui étaient ouverts dans cette fenêtre particulière.

Image en mode Image

Microsoft déploie maintenant le nouveau mode PiP pour les vidéos à ceux qui utilisent macOS. Cette fonctionnalité est actuellement disponible dans Edge pour Windows via l’indicateur expérimental et est également déployée pour les utilisateurs de Mac maintenant.

On ne sait pas quand la fonctionnalité commencera à être déployée pour tout le monde.

Améliorations générales

Microsoft Edge vous permet désormais de générer des mots de passe sécurisés et de modifier les mots de passe stockés dans le navigateur directement à partir des paramètres. En outre, Microsoft met également à jour le menu déroulant des coupons avec de nouvelles fonctionnalités de comparaison de prix, permettant la prise en charge des notes textuelles dans les PDF, etc.

La publication de la nouvelle mise à jour de Microsoft Edge Dev regorge de fonctionnalités intéressantes apparues en premier sur Windows Latest