Regardez plutôt Enchanted Again – / Film

Disney ne peut pas résister à se cannibaliser, même après avoir été bien aidé. L’existence de Disney + permet à la plus grande entreprise de continuer à refaire ses films d’animation sous forme d’action réelle, ou de les redémarrer, ou de les réimaginer, ou de les réorganiser. Le nouveau film Disney + Marraine tomberait dans le camp du «ré-imaginer»; ce n’est pas officiellement un remake de Cendrillon, le film de 1950 qui a fait du concept de la fée marraine une création emblématique de Disney. Au lieu, Marraine est simplement inspiré par ce film. Mais ce film est tout aussi inspiré par des comédies familiales à haut concept de poisson hors de l’eau comme Enchanté et Elfe, qui sont tous deux a) ne diffusant pas sur Disney + et b) beaucoup, beaucoup, beaucoup plus drôle, plus intelligent et plus réconfortant.

Marraine met en vedette Jillian Bell dans le rôle d’Eleanor, une jeune fée marraine montante qui est horrifiée d’apprendre que toute la race des fées marraines dans sa maison de La Mère-patrie est sur le point de passer à de nouveaux rôles de fées des dents. C’est pour une raison simple: personne n’a fait de demandes ou de souhaits à leurs fées marraines sur Terre. En guise de dernier mouvement désespéré, Eleanor voit une lettre d’une fille bostonienne nommée Mackenzie et s’efforce de voyager secrètement sur Terre pour réaliser ses rêves. Une fois à Boston, Eleanor est choquée d’apprendre que Mackenzie (Isla Fisher) a grandi, a eu deux enfants, a divorcé et s’est retrouvée dans un travail de production télévisuelle qui la tue lentement de l’intérieur. Alors maintenant, c’est à Eleanor de trouver comment faire de Mackenzie une réalité des décennies plus tard que prévu.

Par rapport aux autres films originaux de Disney + que vous pouvez diffuser dès maintenant, Marraine c’est bien. Ce baromètre est sans doute la base des films originaux du streamer, dont peu ont été vraiment bons. (Ce n’est pas par hasard, les meilleurs films que Disney + a créés jusqu’à présent ont été des films qui étaient censés aller au cinéma en premier, comme leur sortie estivale de Hamilton.) La plupart de ce que Disney + a publié parmi ses tarifs en direct est le genre de film à petit budget qui a servi de pain et de beurre au studio Disney dans les années 1990. Marraine, même avec son lien avec l’univers des contes de fées de Disney, est tout à fait conforme à ces films regardables et totalement banals. Cela aide Jillian Bell et Isla Fisher à faire de leur mieux dans des rôles prévisibles, mais il est difficile de regarder au-delà des rôles si prévisibles.

Bell est particulièrement déterminée à jouer Eleanor, pleine d’espoir, très sincère et surtout désemparée, bien loin de ses rôles dans des tarifs plus adultes comme 22 rue Jump, Vers l’est et vers le bas, et La Bretagne court un marathon. Le problème avec Marraine n’est pas du tout Bell – pour un personnage comme Eleanor, vous avez besoin d’un acteur qui se jette si pleinement dans un rôle qu’il vous convainc par pure volonté. Bell fait cela, en suivant les traces de… eh bien, Amy Adams dans Enchanté ou Will Ferrell dans Elfe.

D’une part, il n’y a rien de mal à s’inspirer de ces deux films – ils sont plutôt bons et ils sont renforcés par des performances remarquables. (Veuillez noter que, pour tous les discours sur les récompenses entourant Amy Adams, elle aurait dû gagner un Oscar pour Enchanté. Regardez dans vos cœurs. Vous savez que c’est vrai.) Le problème est que Marraine, écrit par Kari Granlund et Melissa Stack, est si évidemment inspiré par Enchanté et Elfe que chaque rebondissement semble servir de rappel de ces films. Il y a le personnage principal idéaliste, innocent jusqu’au point de la folie; il y a le caractère d’homme droit et acharné qui doit être conquis; il y a au moins un charmant gamin à la poupée kewpie qui a conquis instantanément; il y a un lieu de travail pas du tout amusant dont les habitants changeront un peu après avoir été inspirés par notre héros. Etc.

Malheureusement, la plupart de l’humour dans Marraine ne parvient pas à atteindre un niveau suffisamment drôle pour qu’il soit facile d’oublier Enchanté ou Elfe. (À un moment donné sur Terre, Eleanor communique avec une autre marraine jouée par June Squibb. Pour… des raisons, le visage de Squibb apparaît dans une vieille horloge de grand-père, qu’elle explique en claquant: «Quoi, vous n’avez jamais entendu parler de Face Time?» ) Certains films peuvent côtoyer les charmes de leurs interprètes. Certes, Bell et Fisher ont du charme à revendre, mais le matériau est suffisamment sans vie pour qu’il faille ces deux-là et le reste de l’ensemble pour élever le film au rang de juste tolérable.

Marraine étant si similaire à Enchanté et Elfe Ce n’est pas un problème pour Disney +, car ce n’est pas comme si vous pouviez diffuser l’un ou l’autre de ces films sur le service. (Pour quiconque demande: «Mais n’est-ce pas Enchanté… Tu sais, un film Disney? Tout à fait! Je ne sais pas non plus pourquoi vous ne pouvez pas le diffuser sur Disney + pour le moment!) Pour l’instant, vous pouvez simplement regarder cette comédie de haut niveau, qui s’efforce de récupérer le concept de la fée marraine et d’un bonheur pour toujours. après la fin. À la fin, Marraine souffre des mêmes problèmes que de nombreux remakes en direct et animés par ordinateur de Disney sont tombés par hasard. (Considérant que Granlund a écrit le remake de 2019 de la belle et le Clochard, peut-être que ce n’est pas choquant.) Répéter le passé au 21ème siècle semble désuet à moins que vous ne fassiez les choses différemment … mais seulement quelque peu différemment. Marraine essaie d’être moderne, mais seulement à la fin, et seulement après avoir rappelé que vous pourriez regarder une bien meilleure version du même genre d’histoire. Si seulement.

/ Classement du film: 4 sur 10

