« Ce que j’ai construit s’est effondré »

Miri est devenue l’un des protagonistes incontestés de la cinquième édition de «MasterChef», à la fois pour avoir atteint le programme final et pour la relation établie avec Jorge Brazález, qui a nourri le programme avec son approche romantique tant attendue. Trois ans après, La jeune femme barcelonaise a retenu l’attention du public grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, qui au cours des dernières semaines a été frustré à cause d’un piratage informatique.

Voir cet article sur Instagram Je suis de retour, en voulant plus. ???? Avec mon compte piraté pendant 3 semaines, j’ai dû repenser beaucoup de choses. Les premiers jours, j’étais un peu perdu, « et maintenant que dois-je faire? » pensée Mon travail, ce que j’ai construit jusqu’à aujourd’hui, ma routine, s’était effondré d’une seconde à l’autre. Mais alors quoi? Ces jours-ci, je me suis rendu compte qu’il faut savoir accepter les changements, qu’il ne faut pas s’accrocher aux choses et que tout ce qui entre dans votre vie est pour quelque chose; car ce sont des apprentissages que nous devons déchiffrer. Cela semble très facile d’écrire ceci une fois que j’ai récupéré le compte, mais c’est vraiment comme ça que je l’ai pris. Cette quarantaine je suis devenue très friande de Yoga, ce mois dernier j’ai pris le titre de 200h d’Ashtanga et de Vinyasa, avec cela j’ai beaucoup enquêté dans la partie la plus importante du yoga: la philosophie de vie qu’il enseigne. Grâce à cela et à mon mentor spirituel Axel, je suis dans un merveilleux processus où ma vie a pris un sens différent. Je vis plus en paix. Nous avons tous les outils pour mieux vivre, nous avons tout le nécessaire pour nous connecter davantage à notre intérieur, et je vous assure que lorsque vous êtes un peu plus connecté, vous voyez tout dans une couleur différente. Donc, je pense que l’univers n’a pas rendu mon compte Instagram donc parce que oui. Je pense que ma tâche cette fois-ci est d’utiliser cette plateforme pour partager avec vous (en plus de ce que j’ai fait auparavant) tout le processus spirituel que je traverse, et tout ce que j’apprends pour vous aider non seulement à vivre d’une manière plus saine. par la nourriture, mais aussi par le contrôle de l’esprit. ???? Instagram est un outil à double tranchant, car d’une part, il aide à toucher beaucoup de gens et d’autre part il augmente et augmente l’ego des gens (le mien le premier). Mais nous allons essayer de tirer le meilleur parti de ce réseau, car c’est merveilleux de pouvoir toucher autant de monde et je pense que beaucoup d’entre vous apprendront des techniques pour commencer à vivre plus paisiblement. Je partagerai peu à peu de petites choses, je suis aussi dans mon processus d’apprentissage ????? (Livre que je recommande désormais: Le pouvoir du Maintenant – Eckhart Tolle). MERCI à l’hôtel @aguasdeibiza ???? photo dans une de ses chambres Une publication partagée de Miri ???? (@ mirimchef5) le 23 juil.2020 à 6:58 PDT

Cette cyberattaque a été un coup dur pour le finaliste du talent culinaire, qui, en tant qu’influenceur avec plus de 260000 abonnés sur Instagram, c’est devenu leur métier de partager leur style de vie. A son retour sur le réseau social, il a souhaité partager comment il a vécu cette expérience qui l’a poussé à changer de façon de penser: «Je suis revenu, en redemandant. Avec mon compte piraté depuis trois semaines, J’ai dû repenser beaucoup de choses. Les premiers jours, j’étais un peu perdu, « Que dois-je faire maintenant? », Ai-je pensé. Mon métier, ce que je construisais jusqu’à aujourd’hui, ma routine, s’était effondré d’une seconde à l’autre. «

« Mais alors quoi? Ces jours-ci, j’ai réalisé qu’il faut savoir accepter les changements, qu’il ne faut pas s’accrocher aux choses et que tout ce qui entre dans ta vie est pour quelque chose; car ce sont des apprentissages que nous devons déchiffrer. Cela me paraît très facile d’écrire ceci une fois que j’ai récupéré le compte, mais c’est vraiment comme ça que je l’ai pris », explique le Catalan, qui reconnaît que la présence numérique a des lumières et des ombres:«Instagram est un outil à double tranchant, car d’une part il aide à toucher beaucoup de gens et d’autre part il augmente et augmente l’ego des gens (le mien le premier). Mais nous allons essayer de tirer le meilleur parti de ce réseau, car c’est merveilleux de pouvoir toucher autant de monde et je pense que beaucoup d’entre vous apprendront des techniques pour commencer à vivre plus paisiblement. «

Une nouvelle passion

Pendant ce temps où elle a été privée d’exercer sa profession, elle en a profité pour appliquer les enseignements du yoga qu’elle a appris pendant la quarantaine. « Je suis dans un processus merveilleux où ma vie a pris un sens différent. Je vis plus en paix. Nous avons tous les outils pour mieux vivre, nous avons tout le nécessaire pour nous connecter davantage à notre intérieur, et je vous assure que lorsque vous êtes un peu plus connecté, vous voyez tout dans une couleur différente. Donc, je pense que l’univers n’a pas rendu mon compte Instagram comme ça parce que « , souligne Miri, précisant quelle sera sa mission renouvelée: » Je pense que ma tâche cette fois, est d’utiliser cette plateforme pour partager avec vous (en plus de ce que j’ai fait auparavant) tout le processus spirituel que je traverse, et tout ce que j’apprends pour vous aider non seulement à vivre en meilleure santé grâce à la nourriture, mais aussi grâce au contrôle de l’esprit. «