Tricher dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone «ne sera pas toléré»

Dans la lutte en cours contre les tricheurs et les pirates informatiques, Infinity Ward a publié une déclaration demandant aux joueurs de ne pas utiliser de logiciel non autorisé lorsqu’ils jouent à Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. Une nouvelle série d’interdictions est en cours, dit le développeur, et toute personne arrêtée sera susceptible d’être bannie.

La déclaration a été publiée sur Twitter, soulignant quatre points alors qu’Infinity Ward s’efforce de protéger les jeux FPS de la triche. La première est simple et succincte: la tricherie ne sera pas tolérée et de nouvelles interdictions arrivent. Le deuxième est un plaidoyer pour ne pas utiliser d’add-ons tiers qui manipulent les jeux multijoueurs, en soulignant que cela inclut les éditeurs hexadécimaux qui vous donnent un équipement que vous n’avez pas correctement gagné.

Cela mène au point trois, qui décrit davantage ce que IW considère comme des logiciels tiers illégaux, y compris les aimbots, les wallhacks, les textures, etc. Enfin, le point quatre indique d’éviter les guides ou les services qui modifient votre camouflage ou votre chargement. Tout ce qui modifie votre PC ou votre console afin d’obtenir un nouvel équipement brillant que vous n’avez pas autrement lié à votre compte est contraire aux règles et pourrait entraîner une interdiction.

Le piratage a été un problème récurrent pour la série de jeux multijoueurs, remontant à Call of Duty: Black Ops 4 et au-delà. Compte tenu de cela, la réaction ici n’est pas tout à fait positive, les joueurs sur Twitter et Reddit exprimant un cynisme général envers la capacité d’Infinity Ward à appliquer ces règles.

pic.twitter.com/G25uIEFcHd – Infinity Ward (@InfinityWard) 24 juillet 2020

Le mois dernier, Infinity Ward a déclaré qu’il commencerait à critiquer davantage le langage et le contenu racistes dans Modern Warfare et Warzone, pour les rendre moins toxiques. Espérons que toutes ces mesures seront fermement en place au moment où la date de sortie de Call of Duty: Warzone Saison 5 arrive. Nous avons des guides sur les meilleures armes de Modern Warfare, les meilleures classes de Modern Warfare, les meilleurs canons Warzone et les meilleurs véhicules Warzone, si vous souhaitez rester à l’affût de toute opposition malhonnête.