Carlota Corredera révèle quelle était l’interview la plus chère de «  Saturday Deluxe  » lorsqu’elle était réalisatrice

Lors de la livraison du lundi 27 juillet, «Save me», Carlota Corredera a rappelé pendant quelques instants son passage en tant que directrice du format, plus précisément «Deluxe Saturday». Avec Belén Esteban sur le plateau, le présentateur a révélé que le record d’audience du programme avait été attribué l’un des belenazos, lorsque la collaboratrice est revenue après son opération pour les Campanadas. « C’était le » Deluxe « le plus regardé de l’histoire », se souvient Corredera. En outre, il a ajouté que « sur les cinq » Deluxe « les plus regardés, peut-être quatre sont de Bethléem ».

Romina Power, dans ‘Saturday deluxe’

Les collaborateurs voulaient en savoir plus sur les numéros et les invités, alors Esteban a demandé: « Le personnage qui vous a rendu le plus difficile à négocier, est finalement venu au «Deluxe»?Après une pause au cours de laquelle l’animatrice réfléchit, elle a répondu: «L’interview qui était plus, plus, plus compliquée et la mieux payée, à mon époque, était l’interview avec Romina Power. Et Albano a dit qu’il ne s’asseoirait que la semaine prochaine pour répondre à sa femme, pour le même montant. «

Lydia Lozano est intervenue pour demander si « elle a rattrapé les pâtes avec le public », ce à quoi Corredera n’a pas hésité à répondre par l’affirmative: « Je pense que Romina a fait environ 23% et a ensuite fait un peu moins d’AlbanoCependant, il se souvient très durement des négociations. «Les demandes de Romina étaient très compliquées. Nous avons dû négocier jusqu’au dernier moment, car elle ne voulait être qu’avec Jorge Javier Vázquez mais nous ne voulions pas nous passer des collaborateurs. Il y avait plusieurs tables: Romina était là, elle a parlé, elle est sortie et d’autres collaborateurs ont parlé », se souvient la présentatrice.

Vous cherchez un autre hôtel à l’aube

Corredera a poursuivi en expliquant qu ‘ »il n’a opposé son veto à aucune question ni à aucun collaborateur », mais qu’il était très exigeant sur d’autres aspects. À la fin de l’entretien, « il est arrivé dans un hôtel 5 étoiles à Madrid et à son arrivée et il a vu que les sols n’étaient pas naturels, il a dit qu’il n’y dormait pas et à l’aube il a dû trouver un autre hôtel qui avait un sol en marbre. Il a donné beaucoup de guerre, mais il est vrai qu’il a donné une bonne interview dans laquelle il a tout répondu », avoue Carlota Corredera.