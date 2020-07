London Royal Ravens et Team Rogue ajoutent Find Your Grind comme sponsor d’équipe

Photo via ReKTGlobal

Find Your Grind, partenaire de ReKTGlobal, une plate-forme de ressources éducatives, servira de sponsor pour le Appel du devoir La société a annoncé aujourd’hui les Royal Ravens et Team Rogue de la Ligue de Londres.

Le parrainage Rogue de la marque comprendra League of Legends, Apex Legends, Ligue de fusée, et Rainbow Six Siege équipes.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais dans un communiqué de presse, le fondateur de FYG, Nick Gross, a déclaré que la marque avait l’intention de travailler avec les équipes Ravens et Rogue pour produire du contenu destiné aux personnes à la recherche d’une carrière dans le jeu.

« Pour Find Your Grind, les commandites des Royal Ravens et Rogue sont bien plus que des logos sur les maillots et les pages de médias sociaux », a déclaré Gross. «Il s’agit de connecter, d’inspirer et d’éduquer les jeunes sur les possibilités de carrière dans l’esport. Nous sommes impatients d’ajouter plus d’athlètes et de professionnels de l’e-sport en tant que mentors FYG dans notre programme, qui peuvent aider à légitimer le jeu en tant que cheminement de carrière aux yeux des étudiants et de leurs parents.

Find Your Grind est un service conçu pour aider les jeunes qui cherchent à poursuivre leur carrière sans nécessairement avoir à aller à l’université. Par le biais de produits éducatifs, de découvertes en ligne, d’événements et de mentorat, la marque cherche à aider ceux qui pourraient ne pas souhaiter une éducation traditionnelle.

Find Your Grind a travaillé pour la première fois avec ReKTGlobal en 2018 pour créer un programme d’accélération de jeu d’un semestre avec l’aide du streamer professionnel Twitch DrLupo. Le programme visait à donner aux jeunes Fortnite les joueurs ont une chance d’apprendre les tenants et les aboutissants de devenir un joueur professionnel et un créateur de contenu.