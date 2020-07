Red Dead Online – The Naturalist disponible comme nouveau rôle

La semaine dernière, Rockstar a annoncé qu’il serait bientôt nouveau dans le contenu Red Dead en ligne peut attendre avec impatience. Cela commence aujourd’hui avec un nouveau rôle dans le pays frontalier – The Naturalist.

À partir de maintenant, explorez différents endroits, rencontrez des animaux majestueux et légendaires, pendant que vous devez décider si vous souhaitez utiliser vos nouvelles connaissances pour acquérir de nouvelles compétences ou pour renforcer vos ressources et vos gains matériels.

La conservationniste expérimentée Harriet Davenport est à la recherche d’aventuriers qui peuvent l’aider à retrouver des spécimens et élargir sa connaissance approfondie des animaux dans les cinq États. Contrairement à la mission de Harriet, le chasseur de gros gibier à la retraite Gus Macmillan, qui vous récompense bien pour vos compétences de chasse.

Avec l’aide de la carte des animaux, vous apprendrez à connaître les emplacements de ces créatures distinctives et pourrez décider si vous souhaitez recevoir des échantillons pour Harriet et gagner de précieuses récompenses ou les braconner et Gus aimerait transformer leurs peaux en vêtements magnifiques pour votre garde-robe. .

De nouvelles caméras étendues sont également disponibles, de nouveaux événements d’itinérance gratuits basés sur des animaux, de nouvelles armes, plus de 250 correctifs, des ajustements d’équilibre et des améliorations générales, y compris des mises à jour supplémentaires du gameplay dans les semaines à venir.